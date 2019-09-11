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Космос

Virgin Galactic планирует запускать туристов в космос каждые 32 часа

11 сентября 2019
SpaceShipTwo
SpaceShipTwo
Фото: Robert Sullivan/flickr.com
Это произойдет к 2023 году.

Virgin Galactic, предприятие космического туризма, принадлежащее предпринимателю и инвестору Ричарду Брэнсону, планирует серьезно расширить свою деятельность. К 2023 году компания планирует запускать челноки с пассажирами в космос в среднем каждые 32 часа.

Продажа билетов на космические путешествия начнется в 2020 году. За 250 тысяч долларов пассажира доставят на высоту 100 километров на аппарате SpaceShipTwo, где клиент сможет в течение нескольких минут посмотреть на Землю из космоса и ощутить невесомость.

Уже в 2020 году Virgin Galactic планирует запустить 16 рейсов, а в течение следующих лет непрерывно увеличивать их количество. По расчетам Virgin Galactic, в период с 2020 по 2023 год в космосе побывают 3242 космических туриста.

Началом космического туризма был полет американского бизнесмена итальянского происхождения Денниса Тито на борту российского корабля «Союз», состоявшийся 28 апреля 2001 года. Тито заплатил Федеральному космическому агентству России за полет 20 миллионов долларов. С тех пор в космосе побывали еще восемь туристов.

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