Virgin Galactic представила дизайн салона туристического космоплана

Согласно данным Virgin Galactic, во время полетов положение кресел будет частично контролироваться пилотом, чтобы ослабить физическую нагрузку на пассажиров. Достигнув невесомости, кресло откидывается, чтобы дать экипажу как можно больше места. Каждое место также оснащено персональным цифровым дисплеем, который передает данные о пассажирах в течение всего полета и соединяет их с пилотами VSS Unity.

Virgin Galactic планирует организовывать туристические суборбитальные космические полеты и запуски небольших искусственных спутников. Стоимость полета для клиентов составляет 250 000 $. В компании сообщают, что заявки уже подали тысячи энтузиастов, желающих побывать в космосе.

В феврале 2019 года компания провела тестовый суборбитальный полет с пассажиром на борту. Первый коммерческий полет был намечен на середину 2020 года, но отложен из-за пандемии коронавируса.

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