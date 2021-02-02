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Космос

Власти Дубая объявили о создании «космического суда»

National Geographic Россия
02 февраля 2021
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Фото: DIFC courts
Предполагается, что там будут рассматриваться коммерческие споры в сфере освоения космоса.

Трибунал будет базироваться в судах Международного финансового центра Дубая (DIFC), независимом арбитражном центре, основанном на системе общего права и созданном по инициативе Великобритании.

Космическое право регулируется международными конвенциями и резолюциями, в том числе Договором ООН по космосу, который вступил в силу в 1967 году. Некоторые государства также подписали двусторонние или многосторонние соглашения для регулирования своей космической деятельности.

Предполагается, что создание «космического суда» связано с наращиванием Объединенными Арабскими Эмиратами своего присутствия в космическом секторе. 

«Интегрированная космическая отрасль, поддерживаемая человеческими ресурсами, инфраструктурой и научными исследованиями, находится в процессе реализации. Космические суды — это глобальная инициатива, которая будет действовать параллельно, помогая построить новую сеть судебной поддержки для удовлетворения строгих коммерческих требований международного освоения космоса в ХХI веке», — Заки Азми, главный судья судов DIFC.

По словам Азми, по мере того, как космическая торговля становится все более глобальной, сложные коммерческие соглашения, которые в ней регулируются, «также потребуют столь же новаторской судебной системы, чтобы идти в ногу со временем».

ОАЭ, в которые входят семь эмиратов, включая Дубай, в последние годы вложили значительные средства в космический сектор. Отправив своего первого космонавта в космос в 2019 году, страна в прошлом году запустила зонд под названием «Надежда» в направлении Марса. Он должен прибыть в пункт назначения на следующей неделе.

Компании и учреждения, расположенные как в ОАЭ, так и за рубежом, теперь будут иметь возможность подавать жалобы в трибунал, а в новых контрактах потенциально указывается, что новый «космический суд» будет форумом для разрешения споров.

Почитайте о будущем колонизации космоса. 

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