Власти Дубая объявили о создании «космического суда»

По словам Азми, по мере того, как космическая торговля становится все более глобальной, сложные коммерческие соглашения, которые в ней регулируются, «также потребуют столь же новаторской судебной системы, чтобы идти в ногу со временем».

ОАЭ, в которые входят семь эмиратов, включая Дубай, в последние годы вложили значительные средства в космический сектор. Отправив своего первого космонавта в космос в 2019 году, страна в прошлом году запустила зонд под названием «Надежда» в направлении Марса. Он должен прибыть в пункт назначения на следующей неделе.

Компании и учреждения, расположенные как в ОАЭ, так и за рубежом, теперь будут иметь возможность подавать жалобы в трибунал, а в новых контрактах потенциально указывается, что новый «космический суд» будет форумом для разрешения споров.

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