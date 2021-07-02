Вместе с Безосом в космос отправится 82-летняя Уолли Фанк. 60 лет назад она могла стать первой женщиной-астронавтом
В конце 1950-х годов США и СССР вели напряженную космическую гонку, и главным рубежом в ней был первый полет человека в космос. В NASA активно готовились к полету и тщательно отбирали кандидатов. Специалисты считали, что наиболее подходящими претендентами для отправки в космос будут пилоты, экипажи подводных лодок или участники научных экспедиций в Антакртиду и Арктику. Также рассматривались представители экстремальных видов спорта, таких как парашютный спорт, скалолазание и глубоководный дайвинг.
Исследователь и председатель Специального консультативного комитета NASA по наукам о жизни Уильям Лавлейс разрабатывал тесты для астронавтов-мужчин, и ему стало интересно узнать, как с такими же заданиями справятся женщины. В 1960 году Лавлейс пригласил известную и опытную летчицу Джеральдин Кобб пройти разработанные им тесты.
Кобб успешно прошла все три этапа тестирования, после чего Лавлейс привлек для испытаний еще 19 женщин. 12 из них прошли тесты вслед за Кобб. Эта программа получила название «Меркурий-13».
Лучше всех с заданиями справилась 21-летняя Мэри Уоллес Фанк или просто Уолли, которая годом ранее стала профессиональной летчицей и уже наработала более тысячи часов налета, необходимые для участия в программе.
О результатах своего эксперимента Лавлейс рассказал на конференции в Стокгольме, однако в NASA не собирались давать дальнейший ход программе «Меркурий-13», считая только мужчин подходящими для космических полетов. Эксперимент был свернут. Никто из 13 успешно прошедших испытания участниц так и не полетел в космос. Первой американкой-астронавтом стала Салли Райд, но ее полет состоялся только в 1984 году.
Фанк рассказывала, что решение NASA стало для нее ударом и крушением мечты, которая, как казалось, никогда не исполнится. Однако все внезапно изменилось.
В четверг, 1 июля миллиардер, основатель интернет-компании Amazon и владелец аэрокосмической компании Blue Origin Джефф Безос объявил, что Уолли присоединится к нему во время первой пилотируемой миссии Blue Origin — New Shepard — 20 июля.
«Никто не ждал так долго. В 1961 году Уолли Фанк была лучшей в своем классе в рамках программы „Женщина в космосе Меркурий-13“. Несмотря на завершение обучения, программу отменили, и никто из тринадцати не полетел. Теперь пора. Добро пожаловать в команду, Уолли. Мы рады, что Вы полетите с нами 20 июля в качестве почетного гостя», — написал Безос в Instagram.
Помимо Фанк и Джеффа Безоса в полете примут участие его брат Марк и турист, заплативший $28 млн за космическое путешествие на аукционе. Имя туриста пока не названо.
Фанк станет самым пожилым участником космического полета в истории.