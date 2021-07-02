Вместе с Безосом в космос отправится 82-летняя Уолли Фанк. 60 лет назад она могла стать первой женщиной-астронавтом

В конце 1950-х годов США и СССР вели напряженную космическую гонку, и главным рубежом в ней был первый полет человека в космос. В NASA активно готовились к полету и тщательно отбирали кандидатов. Специалисты считали, что наиболее подходящими претендентами для отправки в космос будут пилоты, экипажи подводных лодок или участники научных экспедиций в Антакртиду и Арктику. Также рассматривались представители экстремальных видов спорта, таких как парашютный спорт, скалолазание и глубоководный дайвинг.

Исследователь и председатель Специального консультативного комитета NASA по наукам о жизни Уильям Лавлейс разрабатывал тесты для астронавтов-мужчин, и ему стало интересно узнать, как с такими же заданиями справятся женщины. В 1960 году Лавлейс пригласил известную и опытную летчицу Джеральдин Кобб пройти разработанные им тесты.

Кобб успешно прошла все три этапа тестирования, после чего Лавлейс привлек для испытаний еще 19 женщин. 12 из них прошли тесты вслед за Кобб. Эта программа получила название «Меркурий-13».

Лучше всех с заданиями справилась 21-летняя Мэри Уоллес Фанк или просто Уолли, которая годом ранее стала профессиональной летчицей и уже наработала более тысячи часов налета, необходимые для участия в программе.