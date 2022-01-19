Рейтинг@Mail.ru
Поиск
x
National Geographic Россия №215, декабрь 2021-январь 2022
National Geographic Traveler № 4 (81), декабрь 2021 – февраль 2022
Космос

Во Вселенной насчитали 40 квинтиллионов черных дыр

National Geographic Россия
19 января 2022
001.png
Фото: SISSA
Сколько черных дыр во Вселенной? Это один из самых актуальных и интригующих вопросов современной астрофизики и космологии. В новом исследовании на него попытались ответить ученые из Международной школы передовых исследований в Триесте (SISSA).

Авторы работы исследовали демографию черных дыр звездной массы, то есть черных дыр с массами от пяти до нескольких сотен масс Солнца, возникающих в результате коллапса массивных звезд. Согласно их выводам, около одного процента всего обычного (барионного) вещества Вселенной заключено в черных дырах звездной массы.

Новый вычислительный подход экспертов из SISSA также позволил определить, что во Вселенной содержится около 40 000 000 000 000 000 000 или 40 квинтиллионов черных дыр звездной массы. 

Как поясняют авторы исследования, эти цифры были получены благодаря оригинальному подходу, сочетающему современный код звездной и бинарной эволюции с эмпирическими свойствами соответствующих физических явлений, таких как скорость звездообразования, количество звездной массы и металличность межзвездной среды. 

«Инновационный характер этой работы заключается в соединении подробной модели звездной и бинарной эволюции с передовыми рецептами звездообразования и обогащения металлами в отдельных галактиках. Это одно из первых и одно из самых надежных вычислений ab initio функции черных дыр звездной массы за всю космическую историю», – Алекс Сицилия, ведущий автор исследования.

Команда сравнила свои результаты с данными о гравитационных волнах и обнаружила, что их оценка скорости слияния черных дыр хорошо согласуется с данными наблюдений. Это говорит о том, что за столкновениями черных дыр, которые мы наблюдали, вероятно, стоят слияния звездных скоплений.

Как поясняют ученые, в будущих работах будут исследованы черные дыры промежуточной массы и сверхмассивные черные дыры, чтобы получить более полную картину распределения черных дыр во Вселенной.

рекомендации
Планета Земля

Забота об экологии и легендарный дизайн: электромобили Audi

Древний храм

Маршрут построен: музейные истории за границами столиц

Снег, снежинка, холод

10 мест России для лучшего зимнего отдыха

Новогодняя елка, рождественская елка, Рождество, Новый год, ель

Разделяй и празднуй: насколько экологичны ваши праздничные привычки?