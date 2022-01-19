Во Вселенной насчитали 40 квинтиллионов черных дыр

Авторы работы исследовали демографию черных дыр звездной массы, то есть черных дыр с массами от пяти до нескольких сотен масс Солнца, возникающих в результате коллапса массивных звезд. Согласно их выводам, около одного процента всего обычного (барионного) вещества Вселенной заключено в черных дырах звездной массы.

Новый вычислительный подход экспертов из SISSA также позволил определить, что во Вселенной содержится около 40 000 000 000 000 000 000 или 40 квинтиллионов черных дыр звездной массы.

Как поясняют авторы исследования, эти цифры были получены благодаря оригинальному подходу, сочетающему современный код звездной и бинарной эволюции с эмпирическими свойствами соответствующих физических явлений, таких как скорость звездообразования, количество звездной массы и металличность межзвездной среды.