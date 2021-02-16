Водоросли могут помочь человеку выжить на Марсе

Новые эксперименты показали, что цианобактерии (также известные как сине-зеленые водоросли) могут успешно расти в марсианских атмосферных условиях.

Цианобактерии можно найти почти в любой среде обитания на планете. Зачастую они производят сильные токсины, которые могут послужить причиной гибели других организмов, но без цианобактерий не было бы и человека. Ученые считают, что бум цианобактерий 2,4 миллиарда лет назад во многом стал причиной появления атмосферы, пригодной для дыхания. Сине-зеленые водоросли накачали атмосферу кислородом, резко изменив всю планету.

Все виды цианобактерий производят кислород в качестве побочного продукта фотосинтеза, и даже сегодня они являются его бесценным источником. Поэтому в течение нескольких лет ученые размышляли, можем ли мы использовать способность цианобактерий производить кислород, чтобы выжить на Марсе, и как это сделать.

Атмосфера Марса состоит в основном из углекислого газа (95%) и азота (3%), которые улавливаются цианобактериями, превращая их в органические соединения и питательные вещества соответственно.