«Вояджер-2» остался без связи с Землей на 11 месяцев

Потеря связи с «Вояджером-2» обусловлена техническими работами и модернизацией радиоантенны DSS43, расположенной на австралийском объекте Deep Space Network в Канберре. Это единственная антенна, которая может отправлять команды космическому кораблю, покинувшему гелиосферу в ноябре 2019 года.

Работы с DSS43 начнутся в ближайшие дни марта и будут проходить в течение 11 месяцев. В течение этого времени сотрудники миссии не смогут отправлять команды на борт «Вояджера-2», однако смогут получать от него научные данные.

DSS43 была введена в эксплуатацию в 1972 году. Некоторым частям 70-метровой антенны, включая передатчики, которые посылают команды разным космическим кораблям, уже более 40 лет, и они становятся все более ненадежными, сообщает сайт NASA. Модернизацию радиоантенны начнут именно сейчас – после того, как «Вояджер-2» вернулся к нормальной работе после случайного отключения питания и автоматического отключения научных приборов в январе.