«Вояджер-2» остался без связи с Землей на 11 месяцев
Потеря связи с «Вояджером-2» обусловлена техническими работами и модернизацией радиоантенны DSS43, расположенной на австралийском объекте Deep Space Network в Канберре. Это единственная антенна, которая может отправлять команды космическому кораблю, покинувшему гелиосферу в ноябре 2019 года.
Работы с DSS43 начнутся в ближайшие дни марта и будут проходить в течение 11 месяцев. В течение этого времени сотрудники миссии не смогут отправлять команды на борт «Вояджера-2», однако смогут получать от него научные данные.
DSS43 была введена в эксплуатацию в 1972 году. Некоторым частям 70-метровой антенны, включая передатчики, которые посылают команды разным космическим кораблям, уже более 40 лет, и они становятся все более ненадежными, сообщает сайт NASA. Модернизацию радиоантенны начнут именно сейчас – после того, как «Вояджер-2» вернулся к нормальной работе после случайного отключения питания и автоматического отключения научных приборов в январе.
Для отправки команд на «Вояджер-2» требуется специальный передатчик в S-диапазоне, достаточно мощный, чтобы отправлять сигналы в межзвездное пространство, и работающий на частоте, которая используется устаревшей техникой космического аппарата. Кроме того, поскольку «Вояджер-2» летит в направлении вниз относительно орбитальной плоскости Земли, его можно обнаружить только с южного полушария планеты.
По мере старения оборудования антенны возрастает вероятность незапланированных отключений, что увеличивает риск для миссии «Вояджер». После модернизации антенна будет играть важную роль в обеспечении коммуникационной и навигационной поддержки для действующих и будущих миссий, таких как «Артемида».
Три другие 34-метровые антенны в Канберре можно перенастроить для приема сигнала «Вояджера-2», однако возможности передать команды на борт аппарата не будет. Тем временем команда специалистов переведет аппарат в состояние покоя, что позволит ему отправлять научные данные в течение ближайших 11 месяцев.
«Вояджер-2» — один из двух космических аппаратов, запущенных в 1977 году в рамках программы «Вояджер» для исследования планет-гигантов и внешней Солнечной системы. Он является вторым по удаленности от Земли рукотворным объектом.
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