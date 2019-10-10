«Вояджер» измерил давление на краю Солнечной системы. Данные были переданы с расстояния в 14 млрд км
Ученые вычислили общее давление частиц во внешней области Солнечной системы — гелиооболочке. Трудность в изучении этой области обусловлена расстоянием — гелиооборочка удалена от Земли на 14 миллиардов километров. Однако уникальное расположение «Вояджера» позволило изучить гелиооболочку и понять, как Солнце взаимодействует с окружающей средой.
Земное атмосферное давление создается молекулами воздуха, притягиваемыми гравитацией. В космосе также существует давление, создаваемое ионами и электронами. Эти частицы, нагретые и ускоренные Солнцем, создают гигантский шар гелиосферы, простирающийся на миллионы километров.
Давление оказалась намного выше, чем ожидали эксперты. Изучение давления и скорости звука на границе Солнечной системы поможет ученым понять, как Солнце влияет на межзвездное пространство. Это позволит получить новые данные не только о нашей системе, но и о изменениях других звёзд и планетарных систем.
«Вояджер-1» был запущен в 1977 году. Он стал первым в истории космическим аппаратом, достигшим достигшим границ Солнечной системы и вышедшим за ее пределы, а также первым передал на Землю качественные снимки Юпитера и Сатурна.