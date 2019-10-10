Земное атмосферное давление создается молекулами воздуха, притягиваемыми гравитацией. В космосе также существует давление, создаваемое ионами и электронами. Эти частицы, нагретые и ускоренные Солнцем, создают гигантский шар гелиосферы, простирающийся на миллионы километров.

Давление оказалась намного выше, чем ожидали эксперты. Изучение давления и скорости звука на границе Солнечной системы поможет ученым понять, как Солнце влияет на межзвездное пространство. Это позволит получить новые данные не только о нашей системе, но и о изменениях других звёзд и планетарных систем.