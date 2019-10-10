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Космос

«Вояджер» измерил давление на краю Солнечной системы. Данные были переданы с расстояния в 14 млрд км

10 октября 2019
Вояджер
«Вояджер-2»
Фото: WikiMedia Commons
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«Вояджер-2»
Фото: WikiMedia Commons
Космический аппарат, запущенный в 1977 году, исправно передает данные на родную планету.

Ученые вычислили общее давление частиц во внешней области Солнечной системы — гелиооболочке. Трудность в изучении этой области обусловлена расстоянием — гелиооборочка удалена от Земли на 14 миллиардов километров. Однако уникальное расположение «Вояджера» позволило изучить гелиооболочку и понять, как Солнце взаимодействует с окружающей средой.

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Слои гелиосферы
Фото: nasa.gov
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Расположение аппаратов «Вояджер»
Фото: nasa.gov

Земное атмосферное давление создается молекулами воздуха, притягиваемыми гравитацией. В космосе также существует давление, создаваемое ионами и электронами. Эти частицы, нагретые и ускоренные Солнцем, создают гигантский шар гелиосферы, простирающийся на миллионы километров.

Давление оказалась намного выше, чем ожидали эксперты. Изучение давления и скорости звука на границе Солнечной системы поможет ученым понять, как Солнце влияет на межзвездное пространство. Это позволит получить новые данные не только о нашей системе, но и о изменениях других звёзд и планетарных систем.

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nasa.gov «Вояджер-1»

«Вояджер-1» был запущен в 1977 году. Он стал первым в истории космическим аппаратом, достигшим достигшим границ Солнечной системы и вышедшим за ее пределы, а также первым передал на Землю качественные снимки Юпитера и Сатурна.