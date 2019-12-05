Возле белого карлика впервые нашли ледяного гиганта. Как он пережил красного гиганта – неясно

Европейские астрономы под руководством Бориса Гензике (Boris Gänsicke) из Уорикского университета (Великобритания) нашли возле звезды WD J0914 + 1914, относящейся к белым карликам, следы экзопланеты, напоминающей по составу Уран. Их исследование опубликовано в журнале Nature.

Белый карлик — это конечная стадия существования звезд, подобных Солнцу. После того, как запас топлива в ядре звезды истощается, она разрушается под действием собственной силы тяжести, превращаясь в красного гиганта. Затем светило сбрасывает значительную часть внешних оболочек, оставляя после себя инертное ядро, преимущественно состоящее из углерода и кислорода — это и есть белый карлик.

Нередко в химическом составе такой звезды обнаруживаются металлы — это свидетельствует о близлежащих каменистых планетах, испаряющихся под действием светила. Однако до сих пор ученым ни разу не удавалось обнаружить возле белого карлика признаков ледяного гиганта — типа планет, которые состоят в основном из таких компонентов, как вода, аммиак, метан, сероводород и скальных пород.

Изначально исследователи предполагали, что WD J0914 + 1914, находящаяся на расстоянии около 2000 световых лет от Земли, представляет собой двойную звездную систему. Такие выводы были сделаны благодаря сигнатуре водородного компонента, но при дальнейшем изучении были обнаружены явные признаки кислорода с предварительными оттенками серы.

Колебания соотношения водорода и кислорода были достаточно странными, чтобы побудить ученых понаблюдать за звездой с помощью восьмиметрового телескопа VLT в Чили. Смесь воды и сероводорода, обнаруженная с помощью спектрографа, позволила предположить, что экзопланета, похожая по составу на Уран и Нептун, теряет свою атмосферу.