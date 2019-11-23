Впервые найдена галактика с тремя сверхмассивными черными дырами

Галактика NGC 6240 привлекла внимание ученых своей необычной формой. Предполагалось, что она образовалась в результате слияниях двух галактик меньшего размера. NGC 6240 находится на расстоянии 300 миллионов световых лет от Солнечной системы — сравнительно недалеко по стандартам Вселенной. Это позволило астофизикам изучать ее на всех длинах световых волн.
В центре галактики были обнаружены две сверхмассивные черные дыры (по одной из «родительских» галактик), что вполне укладывалось в стандарты галактического взаимодействия. Но в результате дальнейших исследований была найдена третья черная дыра, и подобный феномен был зарегистрирован впервые в истории наблюдений.
Каждая из черных дыр тяжелее 90 миллионов Солнц, и все они располагаются на сравнительно небольшом участке шириной 3 тысячи световых лет — это меньше 1% всей галактики.
Открытие позволило ученым предположить, что при создании NGC 6240 соединились не две, а три галактики, чем и объясняются ее необычные свойства.
По словам исследователей, со временем (вероятно, через несколько миллионов лет) три сверхмассивные черные дыры сольются в одну. Это создаст невероятно сильные гравитационные волны или рябь пространства-времени.