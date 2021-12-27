Впервые нейтрино из одной Галактики зарегистрировали два земных прибора

Нейтрино от активного ядра одной из далеких галактик зарегистрировали Байкальским нейтринным телескопом ученые коллаборации Baikal-GVD, ключевым участником которой является НИИ прикладной физики Иркутского государственного университета. За несколько часов до этого другой нейтринный детектор, находящийся в Антарктиде, также зафиксировал так называемую мюонную дорожку, образованную нейтрино, направление прихода которого указало на тот же самый источник.

Как отметили ученые, фактически, это первый случай регистрации нейтрино высоких энергий от одного астрофизического источника, сделанный на Земле двумя установками. Также, четкая регистрация позволяет говорить о статистической обеспеченности этого явления и 100-процентной работоспособности Байкальского нейтринного телескопа. Этот телескоп состоит из нескольких сотен детекторов, объединенных в кластеры и погруженных в глубину Байкала. В марте 2021 года введен в эксплуатацию восьмой кластер.

«Важнейшим событием, завершающим год, стала регистрация 8 декабря установкой Baikal-GVD нейтрино с предполагаемой энергией 43 ТэВ, пришедшего из области, где расположен один из самых ярких радиоблазаров на небе. Принципиально важно, что в то же самое время этот блазар испытал самую мощную вспышку в гамма-диапазоне и видимом излучении за всю историю наблюдений за ним, его яркость возросла также в рентгеновских лучах и начало вспышки уже можно наблюдать в радиодиапазоне.

Другое нейтрино с предполагаемой энергией около 172 ТэВ было зарегистрировано тремя часами ранее нейтринной обсерваторией IceCube на Южном полюсе, вероятно, от этого же источника. Совпадение времени регистрации нейтрино с такой мощной вспышкой блазара — второе за всю историю наблюдений IceCube и это первый случай регистрации нейтрино двумя крупнейшими в мире установками, расположенными на Южном полюсе и на Байкале», — рассказывает Николай Буднев, декан физического факультета ИГУ.