Впервые обнаружены рентгеновские лучи с Урана

Новое открытие означает, что рентгеновское излучение обнаружено на каждой планете Солнечной системы, кроме Нептуна. Более того, это открытие может дать новое понимание более далеких объектов с рентгеновским излучением, включая черные дыры, сверхновые, квазары и нейтронные звезды.

Состоящий в основном из водорода и гелия, Уран имеет два набора колец, оба находятся на орбите над его экватором. Планета в некотором роде странная, поскольку она вращается вокруг своей оси по часовой стрелке под углом в 98 градусов. Такого наклона относительно плоскости Солнечной системы нет больше ни у одной планеты.

Космический корабль «Вояджер-2» очень ненадолго посетил Уран в 1986 году, поэтому в своих наблюдениях за седьмой планетой от Солнца астрономы полагаются на телескопы, такие как «Хаббл» и Chandra.