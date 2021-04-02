Впервые обнаружены рентгеновские лучи с Урана
Новое открытие означает, что рентгеновское излучение обнаружено на каждой планете Солнечной системы, кроме Нептуна. Более того, это открытие может дать новое понимание более далеких объектов с рентгеновским излучением, включая черные дыры, сверхновые, квазары и нейтронные звезды.
Состоящий в основном из водорода и гелия, Уран имеет два набора колец, оба находятся на орбите над его экватором. Планета в некотором роде странная, поскольку она вращается вокруг своей оси по часовой стрелке под углом в 98 градусов. Такого наклона относительно плоскости Солнечной системы нет больше ни у одной планеты.
Космический корабль «Вояджер-2» очень ненадолго посетил Уран в 1986 году, поэтому в своих наблюдениях за седьмой планетой от Солнца астрономы полагаются на телескопы, такие как «Хаббл» и Chandra.
Астроном Уильям Данн из Университетского колледжа Лондона вместе с физиком Аффелией Вибисоно, аспирантом Калифорнийского университета и соавтором исследования, обнаружили доказательства рентгеновского излучения Урана в данных Chandra, собранных в 2002 и 2017 годах. Данные за 2002 год были собраны с помощью ПЗС-спектрометра Chandra Advanced, тогда как данные 2017 года были получены с камеры высокого разрешения.
Кроме того, ученые использовали данные околоземных спутников по солнечной активности и данные наблюдений наземных телескопов. Обнаруженные рентгеновские сигналы были очень слабыми, но все же фиксируемыми.
Уран, как и многие другие объекты Солнечной системы, включая кометы, луны и даже карликовую планету Плутон, вероятно, рассеивает рентгеновские лучи, полученные Солнцем. Но это не единственный источник рентгеновских лучей на планете. Как указывает Вибисоно, «расчеты показывают, что Уран производил больше рентгеновских лучей, чем должен был бы, если бы планета только рассеивала рентгеновские лучи Солнца».
Авторы предложили две разные теории для объяснения излучения. Одна из возможностей заключается в том, что кольца Урана излучают рентгеновские лучи, подобно тому, что происходит с кольцами вокруг Сатурна. Этот процесс, известный как флуоресценция, происходит, когда энергичные заряженные частицы, такие как электроны и протоны, сталкиваются с кольцами, заставляя их светиться в рентгеновских лучах. Другая возможность заключается в том, что рентгеновские лучи производятся полярными сияниями Урана.
Ученые надеются, что будущие наблюдения Chandra помогут прояснить, что происходит на Уране. В будущем к наблюдениям может присоединиться Усовершенствованный телескоп для астрофизики высоких энергий Европейского космического агентства (ATHENA), который должен быть запущен в 2031 году.