Впервые в истории спрайты заметили за пределами Земли

Такие явления, в том числе спрайты в форме медуз происходят высоко в атмосфере Земли во время гроз. Впервые спрайты были зафиксированы в 1989 году, когда ученые из университета Миннесоты тестировали новую чувствительную камеру для исследований на большой высоте. Камера была направлена на звезды, но в объектив попала далекая гроза и на записи оказались хорошо различимы воронкообразные короткие вспышки света.
В настоящее время явление уже хорошо известно. В отличие от наблюдаемых на Земле молний, спрайты имеют яркий цвет, достигают 100 километров в диаметре и «живут» менее 100 миллисекунд. Однако до сих пор никто не видел инопланетных спрайтов.
«Юнона» находится на орбите Юпитера с 2016 года и собирает изображения его полярных сияний в ультрафиолетовом свете. Группа исследователей, обрабатывающих эти снимки, недавно заметила нечто странное.
На Земле спрайты выглядят как длинные красные усики, иногда спускающиеся из диффузного ореола. Они случаются, когда удар молнии создает на большой высоте «квазиэлектростатическое поле», отмечает Джайлс. В других случаях удары молнии посылают вверх электромагнитные импульсы. Импульсы производят светящиеся диски — эльфы.
«Юнона» не может подтвердить, что эти события были вызваны ударами молнии, поскольку прибор для обнаружения молний зонда находится с другой стороны космического корабля от его прибора для УФ-визуализации. Изображения с двух инструментов делаются с интервалом не менее 10 секунд. Эта задержка слишком велика, чтобы запечатлеть ту же короткую вспышку света.
Но все остальное указывает на то, что эти 11 вспышек являются кратковременными световыми явлениями: они были чрезвычайно недолговечными, выделяли много водорода и произошли на высоте 300 километров над водяными облаками Юпитера, а это слишком высоко, чтобы быть молнией.
«Теперь, когда мы знаем, что ищем, их будет легче найти на Юпитере и на других планетах. А сравнение спрайтов и эльфов с Юпитера с теми, что находятся здесь, на Земле, поможет нам лучше понять электрическую активность в планетных атмосферах», — заключает Джайлс.
Взгляните и на земные спрайты — спрайт-медузу над Техасом или фейерверк из спрайтов над Францией.