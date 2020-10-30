Впервые в истории спрайты заметили за пределами Земли

Такие явления, в том числе спрайты в форме медуз происходят высоко в атмосфере Земли во время гроз. Впервые спрайты были зафиксированы в 1989 году, когда ученые из университета Миннесоты тестировали новую чувствительную камеру для исследований на большой высоте. Камера была направлена на звезды, но в объектив попала далекая гроза и на записи оказались хорошо различимы воронкообразные короткие вспышки света.

В настоящее время явление уже хорошо известно. В отличие от наблюдаемых на Земле молний, спрайты имеют яркий цвет, достигают 100 километров в диаметре и «живут» менее 100 миллисекунд. Однако до сих пор никто не видел инопланетных спрайтов.

«Юнона» находится на орбите Юпитера с 2016 года и собирает изображения его полярных сияний в ультрафиолетовом свете. Группа исследователей, обрабатывающих эти снимки, недавно заметила нечто странное.