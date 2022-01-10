Впервые в истории взрыв сверхновой наблюдали в реальном времени

Впервые астрономы в реальном времени запечатлели драматический конец жизни красного гиганта. Звезда коллапсировала в сверхновую типа II, и этот процесс был обнаружен за 130 дней до его начала.

Взрывы сверхновых обнаруживаются не впервые, однако ранее ученым не удавалось увидеть признаки этого процесса до его начала. Используя телескоп Pan-STARRS в обсерватории Халеакала на Гавайях, команда астрономов из проекта Young Supernova Experiment (YST) летом 2020 года обнаружила массивную звезду, благодаря значительному повышению ее светимости. Спустя несколько месяцев эта звезда взорвалась сверхновой.

Дальнейшие наблюдения из обсерватории Кека на гавайской горе Мануа-Кеа показали прямое свидетельство плотного околозвездного материала, окружающего звезду во время взрыва.