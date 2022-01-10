Впервые в истории взрыв сверхновой наблюдали в реальном времени

Впервые астрономы в реальном времени запечатлели драматический конец жизни красного гиганта. Звезда коллапсировала в сверхновую типа II, и этот процесс был обнаружен за 130 дней до его начала.
Взрывы сверхновых обнаруживаются не впервые, однако ранее ученым не удавалось увидеть признаки этого процесса до его начала. Используя телескоп Pan-STARRS в обсерватории Халеакала на Гавайях, команда астрономов из проекта Young Supernova Experiment (YST) летом 2020 года обнаружила массивную звезду, благодаря значительному повышению ее светимости. Спустя несколько месяцев эта звезда взорвалась сверхновой.
Дальнейшие наблюдения из обсерватории Кека на гавайской горе Мануа-Кеа показали прямое свидетельство плотного околозвездного материала, окружающего звезду во время взрыва.
Команда продолжила наблюдать за сверхновой, получившей название SN 2020tlf. Основываясь на данных, полученных с помощью спектрографа DEEP Imaging and Multi-Object Spectrograph (DEIMOS) и спектрографа Echellette в ближнем инфракрасном диапазоне (NIRES) обсерватории Кека, астрономы определили, что звезда-предок SN 2020tlf, расположенная в галактике NGC 5731 на расстоянии около 120 миллионов световых лет, была в 10 раз массивнее Солнца.
По словам ученых, это открытие бросает вызов прежним представлениям о том, как красные гиганты эволюционируют непосредственно перед взрывом. До этого все подобные звезды, наблюдавшиеся перед коллапсом, находились в относительном покое – у них не было признаков сильных извержений или светящегося излучения, как это наблюдалось до SN 2020tlf.
Исследователи отмечают, что это яркое излучение красного гиганта перед взрывом только предстоит изучить. Они полагают, что по крайней мере некоторые из таких звезд должны претерпевать значительные изменения в своей структуре, то затем приводит к бурному выбросу газа за мгновение до их коллапса.
«Я очень взволнован всеми теми „неизвестными“, которые осветились при этом открытии. Обнаружение столь большого количества фактов кардинально повлияет на то, как мы определяем последние месяцы звездной эволюции, объединяя наблюдателей и теоретиков в стремлении разгадать тайну того, как массивные звезды проводят последние моменты своей жизни», — заключает соавтор исследования Винн Джейкобсон-Галан.