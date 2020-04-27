Впервые возникновение новы увидели от начала до конца

Когда происходит быстрое слияние, мы видим свет, и новая атмосфера водорода выбрасывается из белого карлика в космос. В прошлом астрономы считали, что эти яркие огни были лишь рождением обычных звезд, и понятие «нова» повисло в воздухе.

Астрономы теперь называют эти типы «классическими» новами; существуют также и повторные новы, когда процесс повторяется.

Этот процесс высвобождает массу энергии: не только видимый свет, но и гамма-лучи и рентгеновские лучи. Конечным результатом является то, что некоторые звезды, которые можно было увидеть только через телескоп, можно увидеть невооруженным глазом в момент взрыва.

Все это широко распространено в астрономии и астрофизике, но многое — лишь теория.