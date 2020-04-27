Впервые возникновение новы увидели от начала до конца

Все новы — новые звезды — возникают в тесной двойной системе звезд, когда одна из звезд прошла фазу красного гиганта. Она оставляет после себя остаток в виде белого карлика. Потом, когда он и его звезда-партнер сближаются достаточно, массивное гравитационное притяжение белого карлика вытягивает вещество — в основном водород — из другой звезды.
Водород накапливается на поверхности белого карлика, образуя тонкую атмосферу. Звезда нагревает водород, и в конечном итоге, когда давление газа становится чрезвычайно высоким, вспыхивает. Это не просто слияние: оно быстрое и безудержное.
Когда происходит быстрое слияние, мы видим свет, и новая атмосфера водорода выбрасывается из белого карлика в космос. В прошлом астрономы считали, что эти яркие огни были лишь рождением обычных звезд, и понятие «нова» повисло в воздухе.
Астрономы теперь называют эти типы «классическими» новами; существуют также и повторные новы, когда процесс повторяется.
Этот процесс высвобождает массу энергии: не только видимый свет, но и гамма-лучи и рентгеновские лучи. Конечным результатом является то, что некоторые звезды, которые можно было увидеть только через телескоп, можно увидеть невооруженным глазом в момент взрыва.
Все это широко распространено в астрономии и астрофизике, но многое — лишь теория.
Недавно астрономам, использующим созвездие наноспутников BRITE (BRIght Target Explorer), посчастливилось наблюдать весь процесс от начала до конца, подтверждая теорию.
BRITE — это созвездие наноспутников, созданное для «исследования звездной структуры и эволюции самых ярких звезд на небе и их взаимодействия с местной средой». Они работают на низкой околоземной орбите и имеют немного ограничений на части неба, которые они могут наблюдать. BRITE — это скоординированный проект между австрийскими, польскими и канадскими исследователями.
Это первое в истории наблюдение за новой было чистой случайностью. BRITE провел несколько недель, наблюдая за 18 звездами в созвездии Карины. Однажды появилась нова: операционный директор BRITE Райнер Кушниг обнаружил её во время ежедневного осмотра.
Взрыв новы V906 в созвездии Карина дает исследователям некоторые ответы и подтверждает некоторые теоретические концепции.
V906 Carinae впервые был обнаружен с помощью польского проекта All-Sky Automated Survey для слежения за сверхновыми. К счастью, оно появилось в области неба, которая наблюдалась BRITE в течение нескольких недель, поэтому данные о нове находятся у BRITE.
До V906 Carinae около 13 000 световых лет, поэтому это событие — уже история. «В конце концов, эта новая звезда настолько далека от нас, что ее свету требуется около 13 000 лет, чтобы достичь Земли», — объясняет Вайс.
«Это удачное обстоятельство сыграло решающую роль в обеспечении возможности регистрации события» нова «с беспрецедентной точностью», — объясняет Констанце Цвинц, руководитель научной группы BRITE, из Института физики астрономии и физики элементарных частиц Университета Инсбрука.
Как сообщается в пресс-релизе, Цвинц сразу понял, что «у нас есть доступ к материалам наблюдений, которые уникальны во всем мире».
Новинки типа V906 Carinae представляют собой термоядерные взрывы на поверхности звезд белых карликов. В течение долгого времени астрофизики считали, что светимость новой звезды приводится в действие постоянным ядерным горением после первоначального взрыва безудержного синтеза. Но данные из BRITE предполагают нечто иное.
В новой статье авторы показывают, что импульсы играют большую роль, чем мысль. Авторы говорят, что «импульсы, вызванные выбросом новой звезды, могут преобладать над выбросом [энергии] новы».
Эти импульсы могут также быть связаны с другими событиями, такими как сверхновые, звездные слияния и приливные разрушения, по мнению авторов. Но до сих пор исследователи не наблюдали тому доказательств.
Поскольку эти вспышки происходят в одно и то же время, это указывает на общее происхождение импульсов.
«Во время вспышек яркость новой удваивается, что означает её появляение от импульса». Таким образом, вместо постоянного ядерного сгорания новы развиваются под воздействием потрясений.
«Наши данные, охватывающие спектр от радио до гамма-излучения, являются прямым доказательством того, что удары могут привести к существенной яркости в классических новах и других оптических переходных процессах».
В более широком смысле, импульсы играют определенную роль в таких событиях, как появление новы. Но это понимание в значительной степени основано на изучении временных масштабов и светимости. Это исследование является первым прямым наблюдением таких импульсов и, вероятно, является лишь началом наблюдения и понимания роли, которую играют импульсы.
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