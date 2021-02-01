Временный спутник Земли навсегда покидает нашу орбиту

В сентябре 2020 года астрономы NASA обнаружили небольшой объект, который оказался на орбите Земли, а в декабре приблизился к нашей планете на расстояние в 50 тысяч километров, что позволило ученым выяснить его природу.
Оказалось, что объект не имеет ничего общего с астероидом, а представляет собой остатки ракетного ускорителя возрастом более полувека. По основной версии объект, получивший название 2020 SO является частью разгонного блока «Центавр» аппарата Сервейер-2, запущенного 20 сентября 1966 года.
Искусственное происхождение 2020 SO удалось выяснить благодаря методу химической масс-спектроскопии. Ученые подтвердили, что химический состав объекта сходен с другими ракетным ускорителем, который находится на земной орбите с 1971 года.
Во время открытия 2020 SO обладал параметрами движения, типичными для астероидов главного пояса. Однако, четыре наблюдения, которые были получены в рамках обзора Pan-STARRS в течение 1,4 часа, показали наличие нелинейного движения вследствие вращения наблюдателя вокруг земной оси, что означает близкое расположение наблюдаемого объекта.
Полученные доплеровские радиолокационные изображения 2020 SO подтвердили, что объект имеет вытянутую форму с длиной порядка 10 метров и шириной около 3 метров.
Исследователи сообщают, что 2 февраля 2021 SO совершит последнее сближение с Землей на расстоянии примерно 220 000 километров, что составляет 58 процентов расстояния между Землей и Луной. После этого ракета-носитель улетит от Земли навсегда, став еще одним объектом, вращающимся вокруг Солнца.
Узнайте, как советский спутник связи сошел с орбиты и сгорел в атмосфере.