Временный спутник Земли навсегда покидает нашу орбиту

В сентябре 2020 года астрономы NASA обнаружили небольшой объект, который оказался на орбите Земли, а в декабре приблизился к нашей планете на расстояние в 50 тысяч километров, что позволило ученым выяснить его природу.

Оказалось, что объект не имеет ничего общего с астероидом, а представляет собой остатки ракетного ускорителя возрастом более полувека. По основной версии объект, получивший название 2020 SO является частью разгонного блока «Центавр» аппарата Сервейер-2, запущенного 20 сентября 1966 года.

Искусственное происхождение 2020 SO удалось выяснить благодаря методу химической масс-спектроскопии. Ученые подтвердили, что химический состав объекта сходен с другими ракетным ускорителем, который находится на земной орбите с 1971 года.