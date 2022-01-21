Рейтинг@Mail.ru
Поиск
x
National Geographic Россия №215, декабрь 2021-январь 2022
National Geographic Traveler № 4 (81), декабрь 2021 – февраль 2022
Космос

Время полярных сияний: их вызовут две вспышки на Солнце

National Geographic Россия
21 января 2022
солнце.jpeg
Вспышки вызвали корональные выбросы массы.

После серии извержений на Солнце Землю могут ожидать полярные сияния в течение нескольких дней.

Вспышки на Солнце становятся все более распространенными по мере того, как звезда нашей Системы приближается к солнечному максимуму – пику солнечной активности, который приходится на 11-летний цикл. Этот цикл зависит от магнитного поля Солнца, которое меняется каждые 11 лет, при этом северный и южный магнитные полюса также меняются местами. Пока достоверно неизвестно, что движет этими циклами.

Солнечные вспышки происходят, когда магнитное поле звезды, которое образует темные пятна на ее поверхности, скручивается и выбрасывает энергию, перегревая поверхность светила.

001.jpg
Читайте такжеАстрономы открыли необычный тип сверхновой звезды. Она первая в своем роде

Магнитная область Солнца контролирует его активность вместе с солнечными пятнами, фотогальваническими вспышками и корональными выбросами массы, поэтому фотогальванический минимум проявляется как интервал минимальной активности.

Самый последний фотогальванический минимум прошел в декабре 2019 года. В настоящее время мы находимся на стадии нарастания, приближаясь к фотогальваническому пику примерно в июле 2025 года.

Не бывает двух одинаковых солнечных циклов, поэтому трудно точно предсказать, насколько активным станет Солнце. Зонды и обсерватории, такие как солнечный зонд Parker и обсерватория солнечной динамики, помогают ученым лучше понять поведение нашего Солнца, чтобы лучше предсказывать солнечные бури.

рекомендации
Планета Земля

Забота об экологии и легендарный дизайн: электромобили Audi

Древний храм

Маршрут построен: музейные истории за границами столиц

Снег, снежинка, холод

10 мест России для лучшего зимнего отдыха

Новогодняя елка, рождественская елка, Рождество, Новый год, ель

Разделяй и празднуй: насколько экологичны ваши праздничные привычки?