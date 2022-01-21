Время полярных сияний: их вызовут две вспышки на Солнце

После серии извержений на Солнце Землю могут ожидать полярные сияния в течение нескольких дней.
Вспышки на Солнце становятся все более распространенными по мере того, как звезда нашей Системы приближается к солнечному максимуму – пику солнечной активности, который приходится на 11-летний цикл. Этот цикл зависит от магнитного поля Солнца, которое меняется каждые 11 лет, при этом северный и южный магнитные полюса также меняются местами. Пока достоверно неизвестно, что движет этими циклами.
Солнечные вспышки происходят, когда магнитное поле звезды, которое образует темные пятна на ее поверхности, скручивается и выбрасывает энергию, перегревая поверхность светила.
Магнитная область Солнца контролирует его активность вместе с солнечными пятнами, фотогальваническими вспышками и корональными выбросами массы, поэтому фотогальванический минимум проявляется как интервал минимальной активности.
Самый последний фотогальванический минимум прошел в декабре 2019 года. В настоящее время мы находимся на стадии нарастания, приближаясь к фотогальваническому пику примерно в июле 2025 года.
Не бывает двух одинаковых солнечных циклов, поэтому трудно точно предсказать, насколько активным станет Солнце. Зонды и обсерватории, такие как солнечный зонд Parker и обсерватория солнечной динамики, помогают ученым лучше понять поведение нашего Солнца, чтобы лучше предсказывать солнечные бури.