Все крупные метеоры за последние 30 лет: карта

Персеиды, Леониды, Геминиды и другие знаменитые звездопады позволяют отчетливо разглядеть отдельные метеоры, потому что их падает очень много, и достаточно лишь посмотреть на небо в определенное время. А вот падение ярких и крупных объектов – их называют болидами – происходит реже и без привязки к «расписанию». Специалисты из Центра изучения околоземных объектов (CNEOS) Лаборатории реактивного движения NASA нанесли на интерактивную карту все болиды, обнаруженные правительственными датчиками в период с 1988 по 2021 годы.

Когда объект оказывается в атмосфере Земли, часть его кинетической энергии преобразуется в излучаемую энергию: яркую оптическую вспышку, регистрируемую датчиками. Оставшееся преобразуется в звуковые и другие волны. Наблюдая за такими событиями, ученые разработали способ определения полной энергии, которую метеор приносит в атмосферу. Исходя из этого, можно определить первоначальный размер объекта до того, как он вошел в атмосферу Земли.

Так, метеор, осветивший небо в феврале 2013 года над Челябинском, первоначально имел размер 20 метров в поперечнике, и это рекордсмен в базе данных CNEOS. Каждая точка на карте пропорциональна полной кинетической энергии каждого огненного шара.