Все крупные метеоры за последние 30 лет: карта

До 23-24 августа ночное небо будут прорезать метеоры из потока Персеиды: это происходит каждый год, когда орбита Земли пересекается со следами обломков, оставленных кометой Свифта-Таттля. Это яркое шоу привлекает множество любителей астрономии, но фактически метеоры можно увидеть в любое время года: Землю каждый день бомбардируют небесные объекты. Иногда это просто пыль или частицы размером с песчинку, но если их видимая звездная величина – более -5m (m – единица меры яркости небесных тел), то они сопоставимы по видимости с Венерой или даже ярче нее.
Персеиды, Леониды, Геминиды и другие знаменитые звездопады позволяют отчетливо разглядеть отдельные метеоры, потому что их падает очень много, и достаточно лишь посмотреть на небо в определенное время. А вот падение ярких и крупных объектов – их называют болидами – происходит реже и без привязки к «расписанию». Специалисты из Центра изучения околоземных объектов (CNEOS) Лаборатории реактивного движения NASA нанесли на интерактивную карту все болиды, обнаруженные правительственными датчиками в период с 1988 по 2021 годы.
Когда объект оказывается в атмосфере Земли, часть его кинетической энергии преобразуется в излучаемую энергию: яркую оптическую вспышку, регистрируемую датчиками. Оставшееся преобразуется в звуковые и другие волны. Наблюдая за такими событиями, ученые разработали способ определения полной энергии, которую метеор приносит в атмосферу. Исходя из этого, можно определить первоначальный размер объекта до того, как он вошел в атмосферу Земли.
Так, метеор, осветивший небо в феврале 2013 года над Челябинском, первоначально имел размер 20 метров в поперечнике, и это рекордсмен в базе данных CNEOS. Каждая точка на карте пропорциональна полной кинетической энергии каждого огненного шара.
Узнайте, когда мир отмечает День Астероида и чем астероиды отличаются от метеоров.