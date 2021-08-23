Рейтинг@Mail.ru
Поиск
x
National Geographic Россия №211, июль-август 2021
National Geographic Traveler № 2 (79), июнь – август 2021
Космос

Все крупные метеоры за последние 30 лет: карта

Анастасия Баринова
23 августа 2021
fireballs_jpl_1988-2021_lrg.png
Фото: Center for Near Earth Object Studies/NASA/JPL-Caltech
Челябинский метеорит остается рекордсменом среди них по размерам.

До 23-24 августа ночное небо будут прорезать метеоры из потока Персеиды: это происходит каждый год, когда орбита Земли пересекается со следами обломков, оставленных кометой Свифта-Таттля. Это яркое шоу привлекает множество любителей астрономии, но фактически метеоры можно увидеть в любое время года: Землю каждый день бомбардируют небесные объекты. Иногда это просто пыль или частицы размером с песчинку, но если их видимая звездная величина – более -5m (m – единица меры яркости небесных тел), то они сопоставимы по видимости с Венерой или даже ярче нее.

apparent-magnitude-scale.jpg
Earthsky.org

Персеиды, Леониды, Геминиды и другие знаменитые звездопады позволяют отчетливо разглядеть отдельные метеоры, потому что их падает очень много, и достаточно лишь посмотреть на небо в определенное время. А вот падение ярких и крупных объектов – их называют болидами – происходит реже и без привязки к «расписанию». Специалисты из Центра изучения околоземных объектов (CNEOS) Лаборатории реактивного движения NASA нанесли на интерактивную карту все болиды, обнаруженные правительственными датчиками в период с 1988 по 2021 годы.

Когда объект оказывается в атмосфере Земли, часть его кинетической энергии преобразуется в излучаемую энергию: яркую оптическую вспышку, регистрируемую датчиками. Оставшееся преобразуется в звуковые и другие волны. Наблюдая за такими событиями, ученые разработали способ определения полной энергии, которую метеор приносит в атмосферу. Исходя из этого, можно определить первоначальный размер объекта до того, как он вошел в атмосферу Земли.

Так, метеор, осветивший небо в феврале 2013 года над Челябинском, первоначально имел размер 20 метров в поперечнике, и это рекордсмен в базе данных CNEOS. Каждая точка на карте пропорциональна полной кинетической энергии каждого огненного шара.

Реклама
 
chelyabinsk.jpg
Center for Near Earth Object Studies/NASA/JPL-Caltech

Среди всех звездопадов года Персеиды наиболее богаты на крупные метеоры. NASA приводит в качестве иллюстрации снимок одного из своих сотрудников, Билла Ингаллса, сделанный 11 августа 2021 года. Часть «хвоста» стала зеленой: это следствие взаимодействия с молекулами кислорода. 

perseids_photo_2021223_lrg.jpg
Bill Ingalls/NASA

Узнайте, когда мир отмечает День Астероида и чем астероиды отличаются от метеоров.

рекомендации
Самолёт

Как увидеть красоты известных мест по-новому

Астероид

Метеорит упал на дом индонезийца, сделав его владельца миллионером

Солнце

Уйти в закат: лучшие виды Нижнего Новгорода

Сайгак

Самые необычные антилопы: рассказываем о сайгаках