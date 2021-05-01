Всемирный День Солнца, Аквариды и другие астрономические события мая

Солнце движется по созвездию Овен до 14 мая, а затем переходит в созвездие Телец, где останется до конца месяца. Продолжительность дня быстро растет: если в начале месяца на широте Москвы она составляла 15 часов 22 минуты, то через 31 день это уже 17 часов 07 минут. В северных широтах — например, в Мурманске — с 1 мая начинается период белых ночей: Солнце не опускается под горизонт ниже, чем на 6°, поэтому ночью достаточно светло, и звезд практически не видно.

Сразу три астрономических события, связанные с Луной, произойдут 26 мая: перигей, полнолуние и полное затмение. Наибольшая фаза затмения составит 1,01, общая продолжительность — 5 часов 2 минуты. При этом полное лунное затмение совпадает с «суперлунием», однако полное затмение Суперлуны будет видно только на Дальнем Востоке России. Чуть далее на запад можно будет увидеть убывающие частные фазы затмения, а для Москвы это время — в 14:19 мск — разгар светового дня.

Посмотрите, как красочно выглядело Суперлуние несколько лет назад.