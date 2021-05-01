Всемирный День Солнца, Аквариды и другие астрономические события мая

В 1994 году появился неформальный праздник — Всемирный день Солнца. Инициатором выступило Европейское отделение Международного общества солнечной энергии, призывая мир развивать экологичную возобновляемую энергетику. Еще одна памятная дата этого месяца — 28 мая. В этот день ровно 50 лет назад в космос отправилась АМС «Марс-3»: первая в мире автоматическая межпланетная станция, достигшая поверхности Марса.
Главное астрономическое явление мая — это звездный дождь из созвездия Водолея. Появившись 19 апреля, метеорный поток эта-Аквариды (ŋ-Аквариды) действует до 28 мая. Уже с начала месяца в небе можно наблюдать до 30 метеоров в час, а в пиковые даты, с 5 по 7 мая, может быть видно до 50 метеоров в час — то есть почти каждую минуту.
В средних широтах радиант Майских Акварид виден невысоко над юго-восточным горизонтом всего лишь пару часов до рассвета, поэтому лучшее время для наблюдений — с 2:00 до 4:00 мск. Быстрые и яркие метеоры оставляют хорошо заметные длинные следы. Их скорость составляет почти 67 км/с.
По данным Московского планетария, условия наблюдения в 2021 году при ясной погоде будут благоприятными: убывающая Луна хоть и располагается недалеко от радианта, но появляется из-за горизонта позднее.
Чтобы найти нужную точку на небе, астрономы советуют ориентироваться на юго-восточный горизонт, ища глазами так называемый Летний Треугольник из трёх ярких звёзд: Вега (α Лиры), Денеб (α Лебедя) и Альтаир (α Орла). Радиант располагается левее (восточнее) и ниже Альтаира.
Солнце движется по созвездию Овен до 14 мая, а затем переходит в созвездие Телец, где останется до конца месяца. Продолжительность дня быстро растет: если в начале месяца на широте Москвы она составляла 15 часов 22 минуты, то через 31 день это уже 17 часов 07 минут. В северных широтах — например, в Мурманске — с 1 мая начинается период белых ночей: Солнце не опускается под горизонт ниже, чем на 6°, поэтому ночью достаточно светло, и звезд практически не видно.
Сразу три астрономических события, связанные с Луной, произойдут 26 мая: перигей, полнолуние и полное затмение. Наибольшая фаза затмения составит 1,01, общая продолжительность — 5 часов 2 минуты. При этом полное лунное затмение совпадает с «суперлунием», однако полное затмение Суперлуны будет видно только на Дальнем Востоке России. Чуть далее на запад можно будет увидеть убывающие частные фазы затмения, а для Москвы это время — в 14:19 мск — разгар светового дня.
Посмотрите, как красочно выглядело Суперлуние несколько лет назад.