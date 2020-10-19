Вслед за фосфинами на Венере нашли глицин

Ученые из Миднапурского колледжа и Индийского центра космической физики сообщили об обнаружении в атмосфере Венеры глицина, простейшей аминокислоты, которая считается основным соединением, производящимся организмами естественным путем, и играет ключевую роль в создании других важных биологических соединений и белков.
Статья об открытии находится на сайте препринтов arxiv.org, что означает, что она пока не прошла рецензирование и не опубликована в журнале.
Хотя глицин и другие аминокислоты не считаются биосигнатурой, они являются одними из строительных блоков жизни. Они также были одними из первых органических молекул, появившихся на Земле. Глицин важен для выработки белков и других биологических соединений.
Исследователи использовали радиообсерваторию ALMA (Атакамская большая антенная решетка миллиметрового/субмиллиметрового диапазона) для обнаружения глицина в атмосфере Венеры с помощью спектроскопии. Они нашли его в средних широтах, недалеко от экватора. Там сигнал был самым сильным, тогда как у полюсов глицина обнаружено не было.
При этом ученые отмечают, что обнаружение глицина — это не гарантированное свидетельство наличия жизни, и предупреждают, что на Венере он может производиться другим путем, нежели на Земле.
Кроме того, сами авторы указывают, что найденный спектроскопический сигнал глицина очень близок к спектральному сигналу оксида серы, поэтому в результатах может крыться ошибка. В дополнение, обнаружение глицина было единичным и до сих пор непродублированным.
Ранее глицин обнаруживался на кометах и метеоритах, где нет никакой надежды на жизнь, однако на других планетах, кроме Земли, эта аминокислота до сих пор найдена не была. Ученые указывают, что подтвердить наличие глицина могла бы миссия на Венеру.
В сентябре ученые объявили об обнаружении в атмосферы Венеры фосфина. На Земле этот газ производят анаэробные бактерии, которые могут жить и получать энергию при полном отсутствии кислорода. Любое другое происхождение фосфина в настоящее время неизвестно. Поэтому в 2019 году астробиологи признали фосфористый водород потенциальным биомаркером, наряду с кислородом и метаном, потенциально указывающим на наличие жизни.