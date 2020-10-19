Вслед за фосфинами на Венере нашли глицин

Ученые из Миднапурского колледжа и Индийского центра космической физики сообщили об обнаружении в атмосфере Венеры глицина, простейшей аминокислоты, которая считается основным соединением, производящимся организмами естественным путем, и играет ключевую роль в создании других важных биологических соединений и белков.

Статья об открытии находится на сайте препринтов arxiv.org, что означает, что она пока не прошла рецензирование и не опубликована в журнале.

Хотя глицин и другие аминокислоты не считаются биосигнатурой, они являются одними из строительных блоков жизни. Они также были одними из первых органических молекул, появившихся на Земле. Глицин важен для выработки белков и других биологических соединений.

Исследователи использовали радиообсерваторию ALMA (Атакамская большая антенная решетка миллиметрового/субмиллиметрового диапазона) для обнаружения глицина в атмосфере Венеры с помощью спектроскопии. Они нашли его в средних широтах, недалеко от экватора. Там сигнал был самым сильным, тогда как у полюсов глицина обнаружено не было.

При этом ученые отмечают, что обнаружение глицина — это не гарантированное свидетельство наличия жизни, и предупреждают, что на Венере он может производиться другим путем, нежели на Земле.