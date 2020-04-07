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Космос

Вспышка черной дыры зафиксирована российским орбитальным телескопом

07 апреля 2020
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Черная дыра не проявляла активности в течение 20 лет.

Российский телескоп ART-XC орбитальной обсерватории «Спектр-РГ» зафиксировал вспышку черной дыры 4U 1755-338, сообщили в пресс-службе Роскосмоса.

«В ходе обзора неба российский телескоп ART-XC орбитальной обсерватории "Спектр-РГ" 1 апреля 2020 года зарегистрировал яркий рентгеновский источник в области центра Галактики. Им оказалась черная дыра 4U 1755-338, которая была открыта рентгеновской обсерваторией Uhuru, однако в 1996 году "замолчала" и не проявляла признаков активности более 20 лет», — пресс-служба Роскосмоса.

Проанализировав полученные данные, астрофизики Института космических исследований предположили, что телескоп ART-XC наблюдает начало новой вспышки от этой черной дыры. Она связана с возобновлением аккреции на черную дыру вещества с обычной звезды, которые вместе образуют двойную систему, отметили в госкорпорации.

В Институте космических исследований РАН сообщили, что ученые из-за коронавируса в данный момент в дистанционном режиме работают с данными, полученными телескопом.

К началу апреля рентгеновские зеркальные телескопы ART-XC (ИКИ РАН, Россия) и eROSITA (MPE, Германия) уже завершили обзор половины небесной сферы и продолжают работу. Ожидается, что уже в июне 2020 года будет получена первая карта всего неба.

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