Вспышка черной дыры зафиксирована российским орбитальным телескопом

Черная дыра не проявляла активности в течение 20 лет.

«В ходе обзора неба российский телескоп ART-XC орбитальной обсерватории "Спектр-РГ" 1 апреля 2020 года зарегистрировал яркий рентгеновский источник в области центра Галактики. Им оказалась черная дыра 4U 1755-338, которая была открыта рентгеновской обсерваторией Uhuru, однако в 1996 году "замолчала" и не проявляла признаков активности более 20 лет», — пресс-служба Роскосмоса.