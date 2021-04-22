Вспышка на ближайшей к Солнцу звезде побила все рекорды

Выводы команды намекают на новую физику, которая может изменить представление ученых о звездных вспышках. Они также отмечают, что это событие не сулило бы ничего хорошего ни одному организму, который был бы достаточно храбр, чтобы жить рядом с Проксимой Центавра.

«Если бы на планете, ближайшей к Проксиме Центавра, существовала жизнь, она должна была бы сильно отличаться от всего остального на Земле. Человеку на этой планете было бы плоховато», – замечает МакГрегор.

Проксима Центавра долгое время была целью ученых, надеющихся найти жизнь за пределами Солнечной системы. К этому их подталкивала близость звезды и то, что планета Проксима Центавра b находится в потенциально обитаемой зоне и имеет правильный диапазон температур для сохранения воды в жидком виде на своей поверхности.

Но, по словам МакГрегор, есть одна особенность, которая заставляет думать, что жизни в районе Проксимы Центавра все же нет. Дело в том, что красные карлики – наиболее распространенные звезды в Млечном Пути – очень активны.