Вспышка на ближайшей к Солнцу звезде побила все рекорды
Ученые обнаружили самую большую из когда-либо зарегистрированных вспышек звезд на Проксиме Центавра, ближайшей соседке нашего Солнца.
Эта звезда находится всего в четырех световых годах от нас и является родной для как минимум двух планет, одна из них каменистая подобно Земле. Проксима Центавра относится к классу красных карликов, она примерно в восемь раз менее массивна, чем Солнце, но, по словам ученых, это не должно вводить в заблуждение.
Астрофизик из Университета Колорадо в Боулдере Мередит МакГрегор и ее коллеги наблюдали за Проксимой Центавра в течение 40 часов с помощью девяти телескопов на Земле и в космосе и получили необыкновенный подарок – звезда озарилась вспышкой, которая считается одной из самых сильных, которые когда-либо наблюдались в галактике.
Выводы команды намекают на новую физику, которая может изменить представление ученых о звездных вспышках. Они также отмечают, что это событие не сулило бы ничего хорошего ни одному организму, который был бы достаточно храбр, чтобы жить рядом с Проксимой Центавра.
«Если бы на планете, ближайшей к Проксиме Центавра, существовала жизнь, она должна была бы сильно отличаться от всего остального на Земле. Человеку на этой планете было бы плоховато», – замечает МакГрегор.
Проксима Центавра долгое время была целью ученых, надеющихся найти жизнь за пределами Солнечной системы. К этому их подталкивала близость звезды и то, что планета Проксима Центавра b находится в потенциально обитаемой зоне и имеет правильный диапазон температур для сохранения воды в жидком виде на своей поверхности.
Но, по словам МакГрегор, есть одна особенность, которая заставляет думать, что жизни в районе Проксимы Центавра все же нет. Дело в том, что красные карлики – наиболее распространенные звезды в Млечном Пути – очень активны.
По словам ученых, вспышка наблюдалась 1 мая 2019 года и длилась всего семь секунд. Несмотря на то, что она не произвела много видимого света, она сгенерировала огромный всплеск как ультрафиолетового, так и радио- или «миллиметрового» излучения.
МакГрегор отмечает, что эти миллиметровые сигналы могут помочь исследователям собрать больше информации о том, как звезды генерируют вспышки. Ученые подозревают, что эти всплески энергии происходят, когда магнитные поля около поверхности звезды изгибаются и ломаются, что приводит к взрывным последствиям.
В целом вспышка на Проксиме Центавра была примерно в 100 раз мощнее, чем любая аналогичная вспышка, наблюдаемая на Солнце. Подобное событие у нас могло бы подвергнуть большинство форм жизни смертельной радиации и со временем разрушить атмосферу Земли.