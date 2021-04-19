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Космос

Выбор NASA: SpaceX доставит людей на Луну

Анастасия Баринова
19 апреля 2021
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Фото: NASA
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Лунная орбитальная платформа-шлюз Gateway: общая концепция
Фото: NASA
Компания Илона Маска победила в тендере и заключила контракт на сумму 2,9 миллиарда долларов.

NASA поручает SpaceX заняться постройкой пилотируемого космического аппарата для полета на Луну. В прошлом году SpaceX стала первой частной фирмой, успешно отправившей экипаж на Международную космическую станцию. 

Подавая заявку на тендер, SpaceX представила свой многоразовый космический корабль Starship, предназначенный для перевозки экипажей и грузов в далекий космос и способный приземляться вертикально как на Земле, так и на других небесных телах. 

В конкурсе также участвовали компании Blue Origin и Dynetics. Глава SpaceX Илон Маск отреагировал на победу лаконично и эмоционально:

Контракт со SpaceX – это часть миссии Artemis по возвращению человека на Луну. Планируется, что в 2024 году экипаж космического корабля Orion отправится к лунной орбитальной платформе Gateway при помощи ракеты Space Launch System. Затем двое из четырех астронавтов высадятся на Луне, примерно через неделю вернутся на Orion и после этого – на Землю. 

В рамках контракта с NASA на сумму 2,9 миллиарда долларов SpaceX создаст посадочный модуль HLS Starship. Он должен включать в себя просторную кабину и две шлюзовые камеры. Системы запуска и посадки будут многоразовыми. При разработке будет учтен опыт, накопленный использованием Falcon и Drago, а также хорошо себя зарекомендовавшие двигатели Raptor.

Первый испытательный полет с прилунением HLS Starship проведет в беспилотном режиме. Посмотрите, как NASA сбрасывает космический аппарат в бассейн – эти испытания тоже предназначены для миссии Artemis.

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