Выбор NASA: SpaceX доставит людей на Луну
NASA поручает SpaceX заняться постройкой пилотируемого космического аппарата для полета на Луну. В прошлом году SpaceX стала первой частной фирмой, успешно отправившей экипаж на Международную космическую станцию.
NASA has selected Starship to land the first astronauts on the lunar surface since the Apollo program! We are humbled to help @NASAArtemis usher in a new era of human space exploration → https://t.co/Qcuop33Ryz pic.twitter.com/GN9Tcfqlfp— SpaceX (@SpaceX) April 16, 2021
Подавая заявку на тендер, SpaceX представила свой многоразовый космический корабль Starship, предназначенный для перевозки экипажей и грузов в далекий космос и способный приземляться вертикально как на Земле, так и на других небесных телах.
В конкурсе также участвовали компании Blue Origin и Dynetics. Глава SpaceX Илон Маск отреагировал на победу лаконично и эмоционально:
🚀🖤💫 NASA Rules!! 💫🖤🚀 https://t.co/hmeGx2peZ6— Elon Musk (@elonmusk) April 16, 2021
Контракт со SpaceX – это часть миссии Artemis по возвращению человека на Луну. Планируется, что в 2024 году экипаж космического корабля Orion отправится к лунной орбитальной платформе Gateway при помощи ракеты Space Launch System. Затем двое из четырех астронавтов высадятся на Луне, примерно через неделю вернутся на Orion и после этого – на Землю.
В рамках контракта с NASA на сумму 2,9 миллиарда долларов SpaceX создаст посадочный модуль HLS Starship. Он должен включать в себя просторную кабину и две шлюзовые камеры. Системы запуска и посадки будут многоразовыми. При разработке будет учтен опыт, накопленный использованием Falcon и Drago, а также хорошо себя зарекомендовавшие двигатели Raptor.
Первый испытательный полет с прилунением HLS Starship проведет в беспилотном режиме. Посмотрите, как NASA сбрасывает космический аппарат в бассейн – эти испытания тоже предназначены для миссии Artemis.