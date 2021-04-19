Выбор NASA: SpaceX доставит людей на Луну

Контракт со SpaceX – это часть миссии Artemis по возвращению человека на Луну. Планируется, что в 2024 году экипаж космического корабля Orion отправится к лунной орбитальной платформе Gateway при помощи ракеты Space Launch System. Затем двое из четырех астронавтов высадятся на Луне, примерно через неделю вернутся на Orion и после этого – на Землю.

В рамках контракта с NASA на сумму 2,9 миллиарда долларов SpaceX создаст посадочный модуль HLS Starship. Он должен включать в себя просторную кабину и две шлюзовые камеры. Системы запуска и посадки будут многоразовыми. При разработке будет учтен опыт, накопленный использованием Falcon и Drago, а также хорошо себя зарекомендовавшие двигатели Raptor.

Первый испытательный полет с прилунением HLS Starship проведет в беспилотном режиме. Посмотрите, как NASA сбрасывает космический аппарат в бассейн – эти испытания тоже предназначены для миссии Artemis.