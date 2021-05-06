Вымышленный астероид NASA ударил по Чехии

На прошлой неделе мы рассказывали о необычных учениях, которые NASA проводит, чтобы отработать методы реагирования на угрозу столкновения крупного астероида с нашей планеты.
На учениях, которые длились четыре дня, рассматривался гипотетический астероид под названием 2021 PDC размером «от 34 до 800 метров», обнаруженный на расстоянии 56,3 миллиона км от нас. Каждый день ученые продвигались на несколько недель во времени и открывали все больше деталей об этой угрозе.
Поскольку с момента обнаружения 2021 PDC до его гипотетического столкновения с Землей должно было пройти всего полгода, эксперты пришли к выводу, что за такой короткий срок невозможно подготовить миссию по изменению траектории небесного тела. Они отметили, что меры реагирования должны быть сосредоточены на эвакуации населения из регионов, куда может ударить астероид.
В финальный день учений выяснилось, что вымышленный астероид ударил по Чехии недалеко от ее границы с Германией и Австрией. В последнем отчете перед столкновением место удара удалось сузить до 23 километров, а время удара было определено с точностью до одной секунды. Астероид, диаметр которого составлял всего около 100 метров, нанес серьезный ущерб области диаметром до 300 километров, причем ущерб возрастал по мере приближения к месту падения.
«Гипотетические упражнения по столкновению с астероидом дают нам возможность подумать о том, как мы будем реагировать в случае обнаружения значительного астероида, имеющего шанс столкнуться с нашей планетой», – говорит Пол Чодас, директор Центра изучения околоземных объектов (CNEOS).
Усилия ученых по предотвращению столкновения астероидов с Землей включают создание мощных телескопов, таких как NEO Surveyor, готовящийся к запуску в 2025 году. Он будет оснащен инфракрасным прибором для поиска околоземных объектов.
Кроме того, в 2022 году должен состояться первый в истории эксперимент по изменению траектории космического объекта. Для этого ударный зонд DART врежется в спутник астероида Дидим. Ученые сообщают, что этот астероид совершенно безопасен для нашей планеты, даже в случае значительного изменения его орбиты.