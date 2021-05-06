Вымышленный астероид NASA ударил по Чехии

На прошлой неделе мы рассказывали о необычных учениях, которые NASA проводит, чтобы отработать методы реагирования на угрозу столкновения крупного астероида с нашей планеты.

На учениях, которые длились четыре дня, рассматривался гипотетический астероид под названием 2021 PDC размером «от 34 до 800 метров», обнаруженный на расстоянии 56,3 миллиона км от нас. Каждый день ученые продвигались на несколько недель во времени и открывали все больше деталей об этой угрозе.

Поскольку с момента обнаружения 2021 PDC до его гипотетического столкновения с Землей должно было пройти всего полгода, эксперты пришли к выводу, что за такой короткий срок невозможно подготовить миссию по изменению траектории небесного тела. Они отметили, что меры реагирования должны быть сосредоточены на эвакуации населения из регионов, куда может ударить астероид.