Высоту орбиты МКС увеличили на 800 метров

Коррекцию орбиты Международной космической станции (МКС) провели с помощью двигателей транспортного корабля «Прогресс МС-12», который доставил на станцию около двух тонн грузов (топливо, средства обеспечения жизнедеятельности, посылки) 31 июля 2019 года.

Двигатели проработали 406 секунд. Средняя высота орбиты станции увеличилась на 800 метров и составила 416,6 километра. Орбита была скорректирована, чтобы создать баллистические условия для приземления пилотируемого корабля «Союз МС-13» в Казахстане. Посадка корабля запланирована на 6 февраля. На нём из космоса вернутся россиянин Александр Скворцов, итальянец Лука Пармитано и американка Кристина Кук.

Предыдущая коррекция орбиты МКС была проведена 14 сентября с использованием двигателей модуля «Звезда» — тогда средняя высота орбиты станции увеличилась на 1,05 километра и составила 416,2 километра.

В настоящее время на МКС совершают полет россияне Скворцов и Олег Скрипочка, американцы Кук, Эндрю Морган и Джессика Меир, а также итальянец Пармитано.