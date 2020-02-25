Вздрогнем! InSight получил первое прямое доказательство марсотрясений

За 235 марсианских дней прибор зафиксировал 174 сейсмических всплеска. Из них 150 были высокочастотными сотрясениями, подобными тем, которые были зарегистрированы в ходе экспериментов Аполлона на Луне. Однако остальные 24 были низкочастотными — они зародились на глубине 20-30 км, и обладали магнитудой 3-4. Подобные толчки были бы заметными для человека, если бы он находился в окрестностях их эпицентра на Марсе.

«Эти 24 сотрясения имеют преимущественно низкочастотное содержание, а их спектральные формы следуют тем же законам масштабирования, что и землетрясения, а также лунные сотрясения. Это приводит нас к выводу, что они имеют тектоническое происхождение», — говорится в работе исследователей.

Ученые обнаружили, что два из трех самых сильных марсотрясений произошли в так называемых Уступах Цербера. Так обозначают набор расселин и разломов, расположенный у экватора Марса, рядом с равниной Элизий. Уступы Цербера считаются самым молодым геологическим регионом Марса с точки зрения вулканической активности. Последние извержения здесь происходили около 10 миллионов лет назад.