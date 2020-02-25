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Космос

Вздрогнем! InSight получил первое прямое доказательство марсотрясений

25 февраля 2020
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Уступы Цербера
Фото: ESA / DLR / FU Berlin
Красная планета гораздо более сейсмически активна, чем считалось ранее.

Зонд NASA Mars InSight зафиксировал первые признаки сейсмической активности Марса еще в апреле 2019 года с помощью инструмента SEIS, состоящего из трех детекторов, способных фиксировать колебания грунта на высоких и малых частотах. На обработку данных зонда ученым понадобился почти год, и теперь результаты их работы опубликованы в специальном выпуске Nature.

«Мы доказали, что Марс является сейсмически активной планетой. Его недра оказались гораздо более активными, чем у Луны, но менее беспокойными, чем на Земле. В целом Марс напоминает в этом отношении те спокойные уголки нашей планеты, которые находятся далеко от разломов и зон сейсмического напряжения», – Брюс Банердт, руководитель миссии InSight в NASA.

За 235 марсианских дней прибор зафиксировал 174 сейсмических всплеска. Из них 150 были высокочастотными сотрясениями, подобными тем, которые были зарегистрированы в ходе экспериментов Аполлона на Луне. Однако остальные 24 были низкочастотными — они зародились на глубине 20-30 км, и обладали магнитудой 3-4. Подобные толчки были бы заметными для человека, если бы он находился в окрестностях их эпицентра на Марсе.

«Эти 24 сотрясения имеют преимущественно низкочастотное содержание, а их спектральные формы следуют тем же законам масштабирования, что и землетрясения, а также лунные сотрясения. Это приводит нас к выводу, что они имеют тектоническое происхождение», — говорится в работе исследователей.

Ученые обнаружили, что два из трех самых сильных марсотрясений произошли в так называемых Уступах Цербера. Так обозначают набор расселин и разломов, расположенный у экватора Марса, рядом с равниной Элизий. Уступы Цербера считаются самым молодым геологическим регионом Марса с точки зрения вулканической активности. Последние извержения здесь происходили около 10 миллионов лет назад.

Этот факт может свидетельствовать о проявлении современной тектонической и магматической активности в недрах Марса, хотя это и противоречит современным представлениям о вулканизме и геологической эволюции планеты.

Космический зонд InSight был запущен в мае 2018 года и приземлился на Марсе 26 ноября 2018 года, где установил сейсмометр под названием «Сейсмический эксперимент внутренней структуры» (SEIS). В конце февраля прошлого года аппарату впервые удалось пробурить грунт на Марсе. Миссия InSight продлится еще как минимум год.

Взгляните на захватывающий снимок Марса от Curiosity.