Вздрогнем! InSight получил первое прямое доказательство марсотрясений
Зонд NASA Mars InSight зафиксировал первые признаки сейсмической активности Марса еще в апреле 2019 года с помощью инструмента SEIS, состоящего из трех детекторов, способных фиксировать колебания грунта на высоких и малых частотах. На обработку данных зонда ученым понадобился почти год, и теперь результаты их работы опубликованы в специальном выпуске Nature.
За 235 марсианских дней прибор зафиксировал 174 сейсмических всплеска. Из них 150 были высокочастотными сотрясениями, подобными тем, которые были зарегистрированы в ходе экспериментов Аполлона на Луне. Однако остальные 24 были низкочастотными — они зародились на глубине 20-30 км, и обладали магнитудой 3-4. Подобные толчки были бы заметными для человека, если бы он находился в окрестностях их эпицентра на Марсе.
«Эти 24 сотрясения имеют преимущественно низкочастотное содержание, а их спектральные формы следуют тем же законам масштабирования, что и землетрясения, а также лунные сотрясения. Это приводит нас к выводу, что они имеют тектоническое происхождение», — говорится в работе исследователей.
Ученые обнаружили, что два из трех самых сильных марсотрясений произошли в так называемых Уступах Цербера. Так обозначают набор расселин и разломов, расположенный у экватора Марса, рядом с равниной Элизий. Уступы Цербера считаются самым молодым геологическим регионом Марса с точки зрения вулканической активности. Последние извержения здесь происходили около 10 миллионов лет назад.
Marsquakes and whirlwinds and magnetic pulses, oh my!— NASA JPL (@NASAJPL) February 24, 2020
A batch of new papers summarizes @NASAInSight's findings above and below the surface of the Red Planet. https://t.co/MgkqF6naFu pic.twitter.com/eDgFPEmsn4
Этот факт может свидетельствовать о проявлении современной тектонической и магматической активности в недрах Марса, хотя это и противоречит современным представлениям о вулканизме и геологической эволюции планеты.
Космический зонд InSight был запущен в мае 2018 года и приземлился на Марсе 26 ноября 2018 года, где установил сейсмометр под названием «Сейсмический эксперимент внутренней структуры» (SEIS). В конце февраля прошлого года аппарату впервые удалось пробурить грунт на Марсе. Миссия InSight продлится еще как минимум год.
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