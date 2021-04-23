Взгляните на удивительно четкое фото Солнца, составленное из 100 000 снимков

Астрофотограф Эндрю Маккарти сделал 100 000 фотографий светила со скоростью около 100 снимков в минуту. Вместе из них получилось создать впечатляющую фотографию Солнца с разрешением 230 мегапикселей.
Маккарти фотографировал Солнце и Луну в течение трех лет, но в этом месяце он принял для себя новый вызов. С помощью нового сверхчеткого солнечного телескопа фотограф из Калифорнии наложил друг на друга тысячи изображений, чтобы запечатлеть солнце с захватывающей дух детализацией.
Огромное изображение с разрешением 230 мегапикселей (стандартная камера составляет около 10 мегапикселей) показывает круглое солнце, светящееся глубоким ярким красным светом на фоне темного неба.
Комбинированное фото настолько четкое, что можно увидеть даже плазму прямо у внешнего края Солнца – танцующую в атмосфере, будто пламя.
Маккарти рассказал, что самостоятельно собрал солнечный телескоп, который дал ему фокусное расстояние 4000 мм, что примерно в 10 раз больше, чем у его предыдущего телескопа.
«Эти фотографии были сделаны незадолго до полудня, когда солнце стояло высоко в небе, но атмосфера была еще относительно спокойной», – сказал Маккарти.
С развитием технологий и вводом в эксплуатацию все более совершенных устройств мы имеем возможность поближе познакомиться с нашим светилом. Так, в январе прошлого года 4-метровый солнечный телескоп Национального научного фонда Даниила К. Иноуйе (DKIST) сделал самые детальные снимки Солнца в истории.
Это устройство все еще готовится к вводу в полную эксплуатацию. Исследователи обещают, что за первые пять лет работы DKIST соберет больше данных о Солнце, чем было собрано за все время с тех пор, как Галилео Галилей впервые направил телескоп на нашу звезду в 1612 году.