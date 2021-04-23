Взгляните на удивительно четкое фото Солнца, составленное из 100 000 снимков

Огромное изображение с разрешением 230 мегапикселей (стандартная камера составляет около 10 мегапикселей) показывает круглое солнце, светящееся глубоким ярким красным светом на фоне темного неба.

Комбинированное фото настолько четкое, что можно увидеть даже плазму прямо у внешнего края Солнца – танцующую в атмосфере, будто пламя.

Маккарти рассказал, что самостоятельно собрал солнечный телескоп, который дал ему фокусное расстояние 4000 мм, что примерно в 10 раз больше, чем у его предыдущего телескопа.

«Эти фотографии были сделаны незадолго до полудня, когда солнце стояло высоко в небе, но атмосфера была еще относительно спокойной», – сказал Маккарти.