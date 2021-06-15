Японцы вывели «космических» мышей из спермы, побывавшей на МКС

На Землю ампулы возвращались партиями: через девять месяцев, затем через два года и, наконец, через шесть лет. В результате искусственного оплодотворения этой спермой родилось 168 детенышей, и оказалось, что они совершенно ничем не отличаются от обычных. Все они имели нормальный вид и не имели никаких генетических отклонений вне зависимости от того, как долго сперма пробыла в космосе.

Когда «космические мыши» достигли половой зрелости и сами произвели потомство – ученые проверили и его, и в этом случае мутаций тоже обнаружено не было. Итоги эксперимента позволяют предположить, что тело человека будет работать таким же образом, что очень важно в будущих миссиях по колонизации планет.

Узнайте о китайских экспериментах с воспроизводством мышей в космосе.