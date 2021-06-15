Японцы вывели «космических» мышей из спермы, побывавшей на МКС

В 2013 году команда японских биологов под руководством Терухико Вакаяма (Teruhiko Wakayama) отправила на МКС три коробки, в каждой из которых было 48 ампул со спермой мышей. Для эксперимента была выбрана лиофилизированная сперма: ее можно хранить при комнатной температуре, а не в морозильной камере. В космосе генетический материал подвергался воздействию радиации, чтобы проверить ее влияние на ДНК и репродуктивные клетки.
На Землю ампулы возвращались партиями: через девять месяцев, затем через два года и, наконец, через шесть лет. В результате искусственного оплодотворения этой спермой родилось 168 детенышей, и оказалось, что они совершенно ничем не отличаются от обычных. Все они имели нормальный вид и не имели никаких генетических отклонений вне зависимости от того, как долго сперма пробыла в космосе.
Когда «космические мыши» достигли половой зрелости и сами произвели потомство – ученые проверили и его, и в этом случае мутаций тоже обнаружено не было. Итоги эксперимента позволяют предположить, что тело человека будет работать таким же образом, что очень важно в будущих миссиях по колонизации планет.
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