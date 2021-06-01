Япония отправит на Луну миниатюрного робота-трансформера

Японское агентство аэрокосмических исследований (JAXA) в 2022 году совместно с компанией JAXA запустит на Луну робота-трансформера размером с бейсбольный мяч. Если миссия будет успешной, Япония присоединится к небольшому клубу наций, приземливших самоходные устройства на Луне после Советского Союза, США и Китая.
Согласно изображениям и данным, представленным в пресс-релизе JAXA, конструкция представляет собой сферу диаметром всего 80 мм, которая раскрывается и способна катиться по лунной поверхности на двух колесах.
«Трансформируемый лунный робот будет сверхкомпактным и сверхлегким устройством, которое сможет перемещаться в суровых лунных условиях. Миниатюрный размер робота и небольшая масса в 250 граммов способствуют уменьшению объема груза во время транспортировки на Луну. Ожидается, что он будет играть активную роль и в будущих миссиях по исследованию Луны», — заявили в JAXA.
Сообщается, что целью миссии будет сбор дополнительной информации о лунной поверхности и лунной пыли — широко известном коррозийном субстрате — перед высадкой на спутнике Земли герметичного вездехода Lunar Cruiser с астронавтами, запуск которого планируется на 2029 год.
Разработкой устройства занимается компания ispace. Она также сотрудничает с Канадским космическим агентством и Космическим центром имени Мохаммеда бин Рашида (ОАЭ). Эти страны также запустят свои лунные программы в ближайшие годы.
26 мая было объявлено, что разработкой лунохода для миссии Artemis, которая включает в себя высадку астронавтов на лунной поверхности в 2024 году, будут заниматься компании Lockheed Martin и General Motors, которые имеют более чем 50-летнюю историю взаимодействия с NASA.