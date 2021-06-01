Япония отправит на Луну миниатюрного робота-трансформера

Японское агентство аэрокосмических исследований (JAXA) в 2022 году совместно с компанией JAXA запустит на Луну робота-трансформера размером с бейсбольный мяч. Если миссия будет успешной, Япония присоединится к небольшому клубу наций, приземливших самоходные устройства на Луне после Советского Союза, США и Китая.

Согласно изображениям и данным, представленным в пресс-релизе JAXA, конструкция представляет собой сферу диаметром всего 80 мм, которая раскрывается и способна катиться по лунной поверхности на двух колесах.

«Трансформируемый лунный робот будет сверхкомпактным и сверхлегким устройством, которое сможет перемещаться в суровых лунных условиях. Миниатюрный размер робота и небольшая масса в 250 граммов способствуют уменьшению объема груза во время транспортировки на Луну. Ожидается, что он будет играть активную роль и в будущих миссиях по исследованию Луны», — заявили в JAXA.