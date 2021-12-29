Япония впервые за 13 лет набирает астронавтов для полета на Луну

Премьер-министр Японии Фумио Кисида заявил, что страна собирается высадить своих астронавтов на Луне в рамках более широкой программы сотрудничества с NASA.

Японское агентство аэрокосмических исследований (JAXA) впервые за 13 лет проводит набор для выполнения миссий на Международной космической станции и участия в программе Аrtemis. JAXA планирует завершить набор к февралю 2023 года, заявки будут приниматься до 4 марта следующего года.

В JAXA заявили, что кандидаты, отобранные после первоначального отбора, пройдут четыре этапа экзаменов. Согласно заявлению агентства, никакого опыта в космической или смежных областях от кандидатов не требуется.

«Космос – это не только позволяет людям мечтать, но также обеспечивает важную основу для нашего экономического общества с точки зрения нашей экономической безопасности», – сказал Кисида на встрече, посвященной окончательной доработке плана.