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Космос

Япония впервые за 13 лет набирает астронавтов для полета на Луну

National Geographic Россия
29 декабря 2021
Луна
Фото: Фотохостинг nat-geo.ru
Никакого опыта работы в космической области от соискателей не требуется.

Премьер-министр Японии Фумио Кисида заявил, что страна собирается высадить своих астронавтов на Луне в рамках более широкой программы сотрудничества с NASA. 

Японское агентство аэрокосмических исследований (JAXA) впервые за 13 лет проводит набор для выполнения миссий на Международной космической станции и участия в программе Аrtemis. JAXA планирует завершить набор к февралю 2023 года, заявки будут приниматься до 4 марта следующего года. 

В JAXA заявили, что кандидаты, отобранные после первоначального отбора, пройдут четыре этапа экзаменов. Согласно заявлению агентства, никакого опыта в космической или смежных областях от кандидатов не требуется. 

«Космос – это не только позволяет людям мечтать, но также обеспечивает важную основу для нашего экономического общества с точки зрения нашей экономической безопасности», – сказал Кисида на встрече, посвященной окончательной доработке плана.

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В плане также прописано стремление Японии запустить зонд для исследования Марса в 2024 году, а также найти способы генерировать солнечную электроэнергию в космосе.

В рамках миссии Artemis 1 планируется беспилотный полет установленного на ракету SLS (Space Launch System) корабля Orion вокруг Луны и его возвращение на Землю.

На втором этапе миссии состоится первый полет с экипажем из четырех астронавтов и облет Луны по траектории свободного возврата. Artemis 2 стартует в 2022 или 2023 году. Возвращение астронавтов на Луну планируется в 2024 году.

Конечной целью миссии «Артемида» станет создание на Луне постоянной базы, рассчитанной на 15 лет эксплуатации. По планам NASA, это должно произойти после 2028 года.

Почитайте, кто вошел в десятку кандидатов в астронавты от NASA в этом году.

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