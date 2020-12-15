Японское космическое агентство впервые показало образцы с астероида Рюгу

Японское космическое агентство (JAXA) опубликовало снимок небольшого отложения грунта внутри металлического ящика, представив первые результаты уникальной шестилетней миссии беспилотного зонда «Хаябуса-2» к астероиду Рюгу.
По словам представителей агентства, грунт был обнаружен во внешней оболочке капсулы, и ожидается, что при открытии внутреннего контейнера будут найдены более крупные образцы.
The sample container inside the re-entry capsule was opened on December 14, and we confirmed black grains thought to be from Ryugu were inside. This is outside the main chambers, and likely particles attached to the sample catcher entrance. (English release available tomorrow) https://t.co/NAw1R1cjvy pic.twitter.com/5BfXxfH29h— HAYABUSA2@JAXA (@haya2e_jaxa) December 14, 2020
«JAXA подтвердило, что образцы, полученные с астероида Рюгу, находятся внутри контейнера. Мы смогли подтвердить, что черные, похожие на песок частицы, произошли от астероида Рюгу», — говорится в сообщении агентства.
Космический аппарат «Хаябуса-2» преодолел около 5 миллиардов километров, чтобы доставить образцы, которые, как надеются ученые, помогут пролить свет на происхождение жизни и формирование Вселенной. Зонд собирал как поверхностную пыль, так и чистый материал из-под поверхности.
«Мы продолжим нашу работу по открытию пробоотборника в контейнере. Будет проведен отбор пробы и ее анализ», — отметили в агентстве.
Половина образцов будет передана JAXA, космическому агентству NASA и другим международным организациям, а остальная часть будет сохранена для дальнейшего изучения по мере развития аналитических технологий.
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