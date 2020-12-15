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Космос

Японское космическое агентство впервые показало образцы с астероида Рюгу

National Geographic Россия
15 декабря 2020
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Фото: JAXA
Исследователи приступают к изучению пыли, которая была доставлена на Землю космическим аппаратом «Хаябуса-2».

Японское космическое агентство (JAXA) опубликовало снимок небольшого отложения грунта внутри металлического ящика, представив первые результаты уникальной шестилетней миссии беспилотного зонда «Хаябуса-2» к астероиду Рюгу.

По словам представителей агентства, грунт был обнаружен во внешней оболочке капсулы, и ожидается, что при открытии внутреннего контейнера будут найдены более крупные образцы.

«JAXA подтвердило, что образцы, полученные с астероида Рюгу, находятся внутри контейнера. Мы смогли подтвердить, что черные, похожие на песок частицы, произошли от астероида Рюгу», — говорится в сообщении агентства.

Космический аппарат «Хаябуса-2» преодолел около 5 миллиардов километров, чтобы доставить образцы, которые, как надеются ученые, помогут пролить свет на происхождение жизни и формирование Вселенной. Зонд собирал как поверхностную пыль, так и чистый материал из-под поверхности.

«Мы продолжим нашу работу по открытию пробоотборника в контейнере. Будет проведен отбор пробы и ее анализ», — отметили в агентстве.

Половина образцов будет передана JAXA, космическому агентству NASA и другим международным организациям, а остальная часть будет сохранена для дальнейшего изучения по мере развития аналитических технологий.

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