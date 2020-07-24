«Юнона» нашла на северном полюсе Ганимеда аморфный лед: фото

Магнитосфера Юпитера настолько велика, что если в ней разместить Солнце даже с его видимой короной, там все равно останется достаточно пространства. Если бы ее можно было наблюдать с Земли, она бы занимала на небе пространство в пять с лишним раз больше Луны, несмотря на то, что Юпитер находится более чем в 1700 раз дальше земного спутника.
Взаимодействие энергетических частиц магнитосферы с поверхностью крупнейших спутников Юпитера заметно сказывается на их химическом составе и физических характеристиках. Однако взаимодействие юпитерианской магнитосферы с Ганимедом — крупнейшим спутником планеты — отличается от других, поскольку у этой луны есть собственное магнитное поле.
Магнитное поле Ганимеда заставляет ротационную плазму обтекать его стороной. Это также служит защитой экваториальным районам спутника, где силовые магнитные линии закрыты, от энергетических частиц. Однако те свободно ударяются о поверхность спутника в районе полюсов, где силовые магнитные линии по-прежнему открыты.
Зонд «Юнона», который изучает Юпитер с 2016 года, во время одного из своих пролетов вокруг планеты сблизился с Ганимедом, пролетев на расстоянии около 100 000 километров от его поверхности. Инфракрасные изображения, собранные прибором Jovian Infrared Auroral Mapper (JIRAM), размещенном на зонде, представили первое инфракрасное картирование северной области этой массивной луны.
«Юнона» обнаружила, что лед на северном полюсе Ганимеда подвергся такой сильной бомбардировке плазмой магнитосферы Юпитера, что превратился в так называемый аморфный лед — от обычного он отличается отсутствием дальнего порядка кристаллической структуры.
На Земле аморфный лед получают путем быстрого охлаждения жидкой воды (со скоростью порядка 1 000 000 К в секунду), так что молекулы не успевают сформировать кристаллическую решетку.
В общей сложности JIRAM собрал 300 инфракрасных изображений поверхности Ганимеда с пространственным разрешением в 23 км на пиксель. Исследователи уверены, что аналогичную аморфную структуру представляет собой лед и на южном полюсе Ганимеда.
Секреты самой большой луны в Солнечной системе, раскрытые «Юноной», пойдут на пользу следующей миссии в этот ледяной мир. Планируется, что миссия Европейского космического агентства JUpiter ICy moons Explorer начнет исследование гигантской магнитосферы Юпитера, а также исследует его луны Ганимед, Каллисто и Европу, начиная с 2030 года.
Узнайте, как на Венере обнаружили десятки активных вулканических структур.