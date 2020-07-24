«Юнона» нашла на северном полюсе Ганимеда аморфный лед: фото

Магнитосфера Юпитера настолько велика, что если в ней разместить Солнце даже с его видимой короной, там все равно останется достаточно пространства. Если бы ее можно было наблюдать с Земли, она бы занимала на небе пространство в пять с лишним раз больше Луны, несмотря на то, что Юпитер находится более чем в 1700 раз дальше земного спутника.

Взаимодействие энергетических частиц магнитосферы с поверхностью крупнейших спутников Юпитера заметно сказывается на их химическом составе и физических характеристиках. Однако взаимодействие юпитерианской магнитосферы с Ганимедом — крупнейшим спутником планеты — отличается от других, поскольку у этой луны есть собственное магнитное поле.

Магнитное поле Ганимеда заставляет ротационную плазму обтекать его стороной. Это также служит защитой экваториальным районам спутника, где силовые магнитные линии закрыты, от энергетических частиц. Однако те свободно ударяются о поверхность спутника в районе полюсов, где силовые магнитные линии по-прежнему открыты.