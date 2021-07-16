«Юнона» облетела Юпитер и Ганимед: медитативное видео

7 июня 2021 года космический корабль NASA «Юнона» подлетел к покрытому льдом спутнику Юпитера Ганимеду ближе, чем любой другой космический корабль за более чем два десятилетия.

Менее чем через день «Юнона» совершила 34-й облет Юпитера, после чего гражданский ученый Джеральд Эйхштадт составил для NASA анимацию из снимков, сделанных кораблем. Изображения JunoCam ортографически проецировались на цифровую сферу, а также были добавлены синтетические кадры, чтобы обеспечить представление о приближении и отдалении корабля от Ганимеда и Юпитера.