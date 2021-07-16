«Юнона» облетела Юпитер и Ганимед: медитативное видео

7 июня 2021 года космический корабль NASA «Юнона» подлетел к покрытому льдом спутнику Юпитера Ганимеду ближе, чем любой другой космический корабль за более чем два десятилетия.
Менее чем через день «Юнона» совершила 34-й облет Юпитера, после чего гражданский ученый Джеральд Эйхштадт составил для NASA анимацию из снимков, сделанных кораблем. Изображения JunoCam ортографически проецировались на цифровую сферу, а также были добавлены синтетические кадры, чтобы обеспечить представление о приближении и отдалении корабля от Ганимеда и Юпитера.
Анимация начинается с того, что «Юнона» приближается к Ганимеду, пролетая в пределах 1038 километров от поверхности с относительной скоростью 67 тысяч километров в час. На снимках показаны несколько темных и светлых областей спутника (считается, что более темные области являются результатом сублимации льда в окружающий вакуум, оставляя после себя затемненные остатки), а также кратер Трос, который является одним из самых больших и ярких шрамов на поверхности Ганимеда.
«Юноне» требуется всего 14 часов 50 минут, чтобы преодолеть 1,18 миллиона километров между Ганимедом и Юпитером, а зритель переносится на расстояние всего 3400 километров над впечатляющими вершинами облаков газового гиганта. К этому моменту мощная гравитация Юпитера разогнала космический корабль до почти 210 000 км/ч.
Среди атмосферных особенностей Юпитера, которые можно увидеть, — циркумполярные циклоны на северном полюсе и пять циклонов из «жемчужной нити» газового гиганта. Используя информацию, которую «Юнона» узнала при изучении атмосферы Юпитера, команда аниматоров смоделировала молнию, которую можно было увидеть, когда мы виртуально проносились над гигантскими грозами планеты.
Как и планировалось, гравитационное притяжение гигантской луны повлияло на орбиту «Юноны», что привело к сокращению ее орбитального периода с 53 до 43 дней. Следующий облет Юпитера, 35-й по счету в миссии, запланирован на 21 июля.