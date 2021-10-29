«Юнона» помогла измерить глубину Большого красного пятна Юпитера

Несмотря на довольно впечатляющую глубину циклона, он составляет всего 0,5 процента от радиуса планеты. Для сравнения, высота типичных земных циклонов и ураганов обычно достигает 1–4% от общей толщины атмосферы нашей планеты, что делает крупнейший циклон Солнечной системы относительно «низким».

В то же время зональные вихри, окружающие Большое красное пятно простираются почти на 3000 километров ниже поверхности облаков Юпитера. Эти струи — отдельные полосы газа, обволакивающие Большое красное пятно — движутся в противоположных направлениях, вызывая вращение вихря.

Большое красное пятно постоянно меняется. Оно сжимается и становился все более круглым с тех пор, как астрономы начали наблюдать его около 150 лет назад. В прошлом месяце другая группа ученых обнаружила, что ветры во внешней полосе циклона за последнее десятилетие усилились, в то время как его внутренние области замедлились.