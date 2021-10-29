«Юнона» помогла измерить глубину Большого красного пятна Юпитера

Автоматическая межпланетная станция NASA «Юнона» помогла определить, что Большое красное пятно Юпитера простирается на расстояние от 300 до 500 километров ниже поверхности облаков газового гиганта.
Данные, которые помогли определить эту цифру, «Юнона» собрала во время пролетов над гигантским антициклоном в 2017 и 2019 годах. У исследователей появилась идея включить инструмент Juno Gravity Science при пролете над пятном, хотя это не входило в первоначальные планы миссии.
Jupiter's Great Red Spot is over 200 miles (350 km) deep, and its polar cyclones barely change location over time. New findings from our #JunoMission give a fuller picture of the planet's turbulent atmosphere: https://t.co/tZX2MsKFLl pic.twitter.com/rRO1m01gUg— NASA (@NASA) October 28, 2021
Использование гравитационных измерений для исследования атмосферных явлений не ново: они уже проводились применительно к Земле, например, спутниками миссии GRACE. Гравитационные инструменты могут заглядывать эффективнее вглубь атмосферы, чем другие приборы. Но применительно к Большому красному пятну таких измерений никогда не проводилось.
Но даже после того, как идея была одобрена, ученые не имели представления, к каким результатам это приведет. Но инструмент «Юноны» уловил колебания гравитационного поля Юпитера, достаточные для того, чтобы понять предельную глубину шторма. Другая группа ученых изучала антициклон с помощью микроволнового радиометра «Юноны» — прибора, который исследует атмосферу планеты с помощью микроволн. Вместе эти данные помогли определить нижние и верхние пределы глубины Большого красного пятна.
Несмотря на довольно впечатляющую глубину циклона, он составляет всего 0,5 процента от радиуса планеты. Для сравнения, высота типичных земных циклонов и ураганов обычно достигает 1–4% от общей толщины атмосферы нашей планеты, что делает крупнейший циклон Солнечной системы относительно «низким».
В то же время зональные вихри, окружающие Большое красное пятно простираются почти на 3000 километров ниже поверхности облаков Юпитера. Эти струи — отдельные полосы газа, обволакивающие Большое красное пятно — движутся в противоположных направлениях, вызывая вращение вихря.
Большое красное пятно постоянно меняется. Оно сжимается и становился все более круглым с тех пор, как астрономы начали наблюдать его около 150 лет назад. В прошлом месяце другая группа ученых обнаружила, что ветры во внешней полосе циклона за последнее десятилетие усилились, в то время как его внутренние области замедлились.