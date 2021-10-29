Рейтинг@Mail.ru
Поиск
x
National Geographic Россия №213, октябрь 2021
National Geographic Traveler № 3 (80), сентябрь – ноябрь 2021
Космос

«Юнона» помогла измерить глубину Большого красного пятна Юпитера

National Geographic Россия
29 октября 2021
001.webp
Фото: NASA
Она составляет не менее 300 километров.

Автоматическая межпланетная станция NASA «Юнона» помогла определить, что Большое красное пятно Юпитера простирается на расстояние от 300 до 500 километров ниже поверхности облаков газового гиганта.

Данные, которые помогли определить эту цифру, «Юнона» собрала во время пролетов над гигантским антициклоном в 2017 и 2019 годах. У исследователей появилась идея включить инструмент Juno Gravity Science при пролете над пятном, хотя это не входило в первоначальные планы миссии.

Использование гравитационных измерений для исследования атмосферных явлений не ново: они уже проводились применительно к Земле, например, спутниками миссии GRACE. Гравитационные инструменты могут заглядывать эффективнее вглубь атмосферы, чем другие приборы. Но применительно к Большому красному пятну таких измерений никогда не проводилось.

Но даже после того, как идея была одобрена, ученые не имели представления, к каким результатам это приведет. Но инструмент «Юноны» уловил колебания гравитационного поля Юпитера, достаточные для того, чтобы понять предельную глубину шторма. Другая группа ученых изучала антициклон с помощью микроволнового радиометра «Юноны» — прибора, который исследует атмосферу планеты с помощью микроволн. Вместе эти данные помогли определить нижние и верхние пределы глубины Большого красного пятна.

«Это гигантский шторм. Если бы вы поместили этот шторм на Землю, он простирался бы до космической станции. Так что это просто монстр», — Йохай Каспи, соавтор исследования.

Несмотря на довольно впечатляющую глубину циклона, он составляет всего 0,5 процента от радиуса планеты. Для сравнения, высота типичных земных циклонов и ураганов обычно достигает 1–4% от общей толщины атмосферы нашей планеты, что делает крупнейший циклон Солнечной системы относительно «низким».

В то же время зональные вихри, окружающие Большое красное пятно простираются почти на 3000 километров ниже поверхности облаков Юпитера. Эти струи — отдельные полосы газа, обволакивающие Большое красное пятно — движутся в противоположных направлениях, вызывая вращение вихря.

Большое красное пятно постоянно меняется. Оно сжимается и становился все более круглым с тех пор, как астрономы начали наблюдать его около 150 лет назад. В прошлом месяце другая группа ученых обнаружила, что ветры во внешней полосе циклона за последнее десятилетие усилились, в то время как его внутренние области замедлились.

рекомендации
Фотоаппарат generic icon

Квадрокоптер, iPhone 13 Pro Max и другие призы ждут: участвуйте в фотоконкурсе «Широка моя страна»

Сайгак

Сайгаки: ликбез о степных антилопах

Хищная птица

Мы пойдем на Север: экотуризм в нацпарке «Онежское Поморье»