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«Дикая природа России»
Космос

«Юнона» прислала самые подробные снимки Ганимеда в истории

National Geographic Россия
10 июня 2021
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Фото: NASA
Самый большой спутник Солнечной системы никогда не был так близко.

В понедельник космический корабль NASA «Юнона», находящийся в окрестностях Юпитера с 2016 года, пролетел мимо Ганимеда — крупнейшего спутника в Солнечной системе — на расстоянии около тысячи километров. Ни один аппарат не подходил так близко к этой луне за более чем два десятилетие. Последний раз подобный маневр выполнила межпланетная станция «Галилео» в 2000 году. 

Всего за 25 минут Ганимед превратился из далекой точки света от точки наблюдения Юноны в надвигающийся круглый диск, а затем снова в точку света. Зонду хватило этого времени, чтобы сделать пять снимков. 

NASA поделилось двумя первыми изображениями Ганимеда, и это самые подробные снимки этой луны из когда-либо сделанных. На первом изображении почти полностью видна одна из сторон спутника. Разрешение составляет один километр на пиксель. Этот снимок сделан тепловизором JunoCam с фильтром зеленого цвета. В ближайшие дни NASA получит снимки с синими и красными фильтрами, что позволит создать красочный портрет Ганимеда.

Второй снимок был сделан черно-белой навигационной камерой Stellar Reference Unit. На изображении виден участок на темной стороне Ганимеда (стороны, противоположной Солнцу). В момент пролета «Юноны» эта сторона была освещена лишь тусклым рассеяным светом от Юпитера. Разрешение изображения составляет от 600 до 900 метров на пиксель.

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Снимок, сделанный тепловизором JunoCam
Фото: NASA
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«Условия, в которых мы получили изображение темной стороны Ганимеда, были идеальными для такой камеры как Stellar Reference Unit», – заявили в NASA
Фото: NASA

«Мы не собираемся торопиться, прежде чем делать какие-либо научные выводы, а пока можем просто восхищаться этим небесным чудом — единственной луной в нашей Солнечной системе, превосходящей по размерам Меркурий», — заявил Скотт Болтон, главный исследователь миссии «Юнона».

Ученые рассчитывают, что пролет «Юноны» поможет узнать больше о составе Ганимеда, его ионосфере, магнитосфере и ледяной оболочке, а также обеспечит измерения радиационной среды, которые будут полезны для будущих миссий к системе Юпитера.

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