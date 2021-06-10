«Юнона» прислала самые подробные снимки Ганимеда в истории

В понедельник космический корабль NASA «Юнона», находящийся в окрестностях Юпитера с 2016 года, пролетел мимо Ганимеда — крупнейшего спутника в Солнечной системе — на расстоянии около тысячи километров. Ни один аппарат не подходил так близко к этой луне за более чем два десятилетие. Последний раз подобный маневр выполнила межпланетная станция «Галилео» в 2000 году.

Всего за 25 минут Ганимед превратился из далекой точки света от точки наблюдения Юноны в надвигающийся круглый диск, а затем снова в точку света. Зонду хватило этого времени, чтобы сделать пять снимков.

NASA поделилось двумя первыми изображениями Ганимеда, и это самые подробные снимки этой луны из когда-либо сделанных. На первом изображении почти полностью видна одна из сторон спутника. Разрешение составляет один километр на пиксель. Этот снимок сделан тепловизором JunoCam с фильтром зеленого цвета. В ближайшие дни NASA получит снимки с синими и красными фильтрами, что позволит создать красочный портрет Ганимеда.

Второй снимок был сделан черно-белой навигационной камерой Stellar Reference Unit. На изображении виден участок на темной стороне Ганимеда (стороны, противоположной Солнцу). В момент пролета «Юноны» эта сторона была освещена лишь тусклым рассеяным светом от Юпитера. Разрешение изображения составляет от 600 до 900 метров на пиксель.