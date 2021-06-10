«Юнона» прислала самые подробные снимки Ганимеда в истории

В понедельник космический корабль NASA «Юнона», находящийся в окрестностях Юпитера с 2016 года, пролетел мимо Ганимеда — крупнейшего спутника в Солнечной системе — на расстоянии около тысячи километров. Ни один аппарат не подходил так близко к этой луне за более чем два десятилетие. Последний раз подобный маневр выполнила межпланетная станция «Галилео» в 2000 году.
Всего за 25 минут Ганимед превратился из далекой точки света от точки наблюдения Юноны в надвигающийся круглый диск, а затем снова в точку света. Зонду хватило этого времени, чтобы сделать пять снимков.
NASA поделилось двумя первыми изображениями Ганимеда, и это самые подробные снимки этой луны из когда-либо сделанных. На первом изображении почти полностью видна одна из сторон спутника. Разрешение составляет один километр на пиксель. Этот снимок сделан тепловизором JunoCam с фильтром зеленого цвета. В ближайшие дни NASA получит снимки с синими и красными фильтрами, что позволит создать красочный портрет Ганимеда.
Второй снимок был сделан черно-белой навигационной камерой Stellar Reference Unit. На изображении виден участок на темной стороне Ганимеда (стороны, противоположной Солнцу). В момент пролета «Юноны» эта сторона была освещена лишь тусклым рассеяным светом от Юпитера. Разрешение изображения составляет от 600 до 900 метров на пиксель.
«Мы не собираемся торопиться, прежде чем делать какие-либо научные выводы, а пока можем просто восхищаться этим небесным чудом — единственной луной в нашей Солнечной системе, превосходящей по размерам Меркурий», — заявил Скотт Болтон, главный исследователь миссии «Юнона».
Ученые рассчитывают, что пролет «Юноны» поможет узнать больше о составе Ганимеда, его ионосфере, магнитосфере и ледяной оболочке, а также обеспечит измерения радиационной среды, которые будут полезны для будущих миссий к системе Юпитера.