«Юнона» совершила близкий облет Ганимеда

Космический аппарат NASA «Юнона», находящийся на орбите Юпитера с 2016 года, совершил близкий облет Ганимеда — крупнейшего спутника во всей Солнечной системе.
«Юнона» прошла над Ганимедом в понедельник на высоте около тысячи километров. Последний подобный проход космического аппарата возле юпитерианского спутника состоялся 21 год назад и был выполнен космическим кораблем «Галилео».
Сотрудники миссии сообщили, что данные с «Юноны» будут переданы позже, поскольку NASA обычно занимается передачей данных, когда аппараты не заняты их сбором и менее загружены.
Облет Ганимеда может предоставить важную информацию для будущего исследования ледяных спутников Юпитера. Планируется, что в 2030-х годах будут запущены две миссии: миссия JUICE Европейского космического агентства и миссия Europa Clipper NASA.
«Юнона» зондировала Ганимед во время облета тремя разными камерами и несколькими приборами: ультрафиолетовым спектрографом (UVS), инструментами Jovian Infrared Auroral Mapper (JIRAM) и микроволновым радиометром (MWR).
В NASA сообщили, что MWR пытался идентифицировать ингредиенты более светлых и темных участков ледяной раковины Ганимеда. Однако ожидается, что только пять изображений со звездной камеры космического корабля JunoCam вернутся на Землю, потому что спутник появился в поле зрения «Юноны» всего на 25 минут.
На следующем этапе миссии «Юнона» совершит свой 34-й пролет над облачными вершинами Юпитера в условиях интенсивной радиации. Миссия продолжит свою работу на орбите газового гиганта как минимум до 2025 года.