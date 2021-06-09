«Юнона» совершила близкий облет Ганимеда

Космический аппарат NASA «Юнона», находящийся на орбите Юпитера с 2016 года, совершил близкий облет Ганимеда — крупнейшего спутника во всей Солнечной системе.

«Юнона» прошла над Ганимедом в понедельник на высоте около тысячи километров. Последний подобный проход космического аппарата возле юпитерианского спутника состоялся 21 год назад и был выполнен космическим кораблем «Галилео».

Сотрудники миссии сообщили, что данные с «Юноны» будут переданы позже, поскольку NASA обычно занимается передачей данных, когда аппараты не заняты их сбором и менее загружены.

Облет Ганимеда может предоставить важную информацию для будущего исследования ледяных спутников Юпитера. Планируется, что в 2030-х годах будут запущены две миссии: миссия JUICE Европейского космического агентства и миссия Europa Clipper NASA.