«Юнона» уклонилась от тени Юпитера. Миссия находилась на грани срыва

«Юнона» (Juno) начала 10-часовой маневр вечером 30 сентября. Для маневра были использованы реактивные двигатели зонда и потрачено около 73 кг топлива. Орбитальная скорость «Юноны» изменилась на 203 км/ч. Как сообщает NASA, без этого маневра зонд оказался бы в тени Юпитера на 12 часов и рисковал выйти из строя из-за прекращения работы солнечных батарей.

«Успешное включение двигателей позволит нам перепрыгнуть через тень Юпитера 3 ноября этого года. Эта идея стала остроумным решением геометрической проблемы, которая раньше казалась нам фатальной. Теперь я не переживаю о том, что зонд замерзнет и умрет, а ожидаю новых интересных открытий Juno», – заявил руководитель миссии Скотт Болтон.

«Юнона» осуществляет навигацию в глубоком космосе с 2011 года. Зонд вышел на начальную 53-дневную орбиту вокруг Юпитера 4 июля 2016 года.

В NASA рассчитывают, что миссия «Юноны» завершится не ранее 2021 года.