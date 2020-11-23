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Космос

Юпитер и Сатурн сойдутся в небе. Такого не было 800 лет

National Geographic Россия
23 ноября 2020
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Фото: Patrick Hartigan
При этом физически планеты будут находиться далеко друг от друга.

Начиная с лета этого года два газовых гиганта приближаются друг к другу в ночном небе, и в период с 16 по 25 декабря для наблюдателя с Земли их будет разделять лишь одна пятая диаметра полной Луны. Последний раз подобное сближение происходило 4 марта 1226 года.

«Такие совмещения между этими двумя планетами довольно редки и происходят примерно раз в 20 лет, но это соединение исключительно редкое из-за того, насколько близко планеты будут располагаться друг к другу [физически]», — Патрик Хартиган, астроном из Университета Райса.

Астрономы поясняют, что для лучшего наблюдения за двумя планетами, лучше наблюдать за небом недалеко от экватора Земли, однако при условиях чистого неба, это сближение будет видно практически из любой точки нашей планеты. 

Юпитер и Сатурн будут появляться в ночном небе примерно через час после захода Солнца. Их можно будет наблюдать в западном небе. 

«Наибольшее сближение произойдет 21 декабря: Юпитер и Сатурн будут выглядеть как двойная планета, разделенная лишь одной пятой диаметра полной Луны. Обе планеты и несколько их самых крупных спутников будут видны в одном поле зрения. Но чем дальше к северу будет находиться наблюдатель, тем меньше времени у него будет, чтобы увидеть это сближение, прежде чем планеты опустятся за горизонт», — говорит Хартиган.

Следующее подобное сближение произойдет в марте 2080 года, а затем только в 2400 году.

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