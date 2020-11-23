Юпитер и Сатурн сойдутся в небе. Такого не было 800 лет

Астрономы поясняют, что для лучшего наблюдения за двумя планетами, лучше наблюдать за небом недалеко от экватора Земли, однако при условиях чистого неба, это сближение будет видно практически из любой точки нашей планеты.

Юпитер и Сатурн будут появляться в ночном небе примерно через час после захода Солнца. Их можно будет наблюдать в западном небе.

«Наибольшее сближение произойдет 21 декабря: Юпитер и Сатурн будут выглядеть как двойная планета, разделенная лишь одной пятой диаметра полной Луны. Обе планеты и несколько их самых крупных спутников будут видны в одном поле зрения. Но чем дальше к северу будет находиться наблюдатель, тем меньше времени у него будет, чтобы увидеть это сближение, прежде чем планеты опустятся за горизонт», — говорит Хартиган.

Следующее подобное сближение произойдет в марте 2080 года, а затем только в 2400 году.

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