Юпитер в ином свете: новые снимки рассказывают об атмосфере планеты

Недавно обработанные изображения, полученные космическим телескопом «Хаббл» и обсерваторией «Джемини-Норт» на Гавайях, раскрывают детали турбулентной атмосферы Юпитера на разных длинах волн, помогая ученым выяснить, что является движущей силой образования массивных штормов газового гиганта.

Ученые обработали изображения, сделанные в инфракрасном, видимом и ультрафиолетовом диапазонах волн, чтобы получить интерактивное параллельное сравнение различных видов облаков над газовым гигантом. Они продемонстрировали, как многоволновая астрономия может предоставить разные данные, раскрывающие планетарные особенности, которые на одной длине волн увидеть невозможно.

Разный внешний вид планеты на разных длинах волн позволяет астрономам по-новому взглянуть на поведение атмосферы Юпитера. Например, видимый свет позволяет нам видеть детали на поверхности атмосферы газового гиганта, но при этом невозможно оценить толщину слоев его облаков. Когда мы смотрим на планету в инфракрасном свете, яркие золотистые полосы указывают на более тонкие области, позволяя просвечивать тепловую энергию из-под атмосферы.

Как ни странно, Большое красное пятно, гигантский супер-шторм, который располагается к югу от экватора планеты, очень хорошо виден в видимом и ультрафиолетовом диапазонах световых волн, но почти сливается с фоном в инфракрасном диапазоне. При этом полосы облаков Юпитера, вращающиеся в противоположных направлениях, хорошо видны на всех трех изображениях.