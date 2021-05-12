Юпитер в ином свете: новые снимки рассказывают об атмосфере планеты

Недавно обработанные изображения, полученные космическим телескопом «Хаббл» и обсерваторией «Джемини-Норт» на Гавайях, раскрывают детали турбулентной атмосферы Юпитера на разных длинах волн, помогая ученым выяснить, что является движущей силой образования массивных штормов газового гиганта.
Ученые обработали изображения, сделанные в инфракрасном, видимом и ультрафиолетовом диапазонах волн, чтобы получить интерактивное параллельное сравнение различных видов облаков над газовым гигантом. Они продемонстрировали, как многоволновая астрономия может предоставить разные данные, раскрывающие планетарные особенности, которые на одной длине волн увидеть невозможно.
Разный внешний вид планеты на разных длинах волн позволяет астрономам по-новому взглянуть на поведение атмосферы Юпитера. Например, видимый свет позволяет нам видеть детали на поверхности атмосферы газового гиганта, но при этом невозможно оценить толщину слоев его облаков. Когда мы смотрим на планету в инфракрасном свете, яркие золотистые полосы указывают на более тонкие области, позволяя просвечивать тепловую энергию из-под атмосферы.
Как ни странно, Большое красное пятно, гигантский супер-шторм, который располагается к югу от экватора планеты, очень хорошо виден в видимом и ультрафиолетовом диапазонах световых волн, но почти сливается с фоном в инфракрасном диапазоне. При этом полосы облаков Юпитера, вращающиеся в противоположных направлениях, хорошо видны на всех трех изображениях.
Сравнение трех типов длин волн также показывает, что темная область, которая обозначает Большое красное пятно на инфракрасном изображении, больше, чем соответствующий красный овал на изображении в видимом свете. Несоответствие вызвано тем, что каждый из методов получения изображений отражает различные свойства атмосферы планеты.
Ультрафиолетовые изображения Юпитера помогают ученым отслеживать высоту и распределение частиц в атмосфере. Например, более высокие слои кажутся более красными из-за поглощения ультрафиолетового света на большой высоте, тогда как более синие области выглядят так из-за отражения ультрафиолетового света на более низких высотах.
Эти изображения в сочетании с видимым светом показывают, где сосредоточены хромофоры Юпитера. Хромофоры – это частицы, которые дают красный цвет, наблюдаемый в Большом красном пятне.
Для наблюдения за Юпитером используются не только наземные и околоземные инструменты. В январе этого года представители NASA заявили, что миссия Juno продлена еще на пять лет и будет работать как минимум до сентября 2025 года.
С момента прибытия на орбиту Юпитера в 2016 году, космический аппарат Juno уже предоставил ученым массу новой информации о планете, которую предстоит обрабатывать в течение многих лет.
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