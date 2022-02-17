Непривычный облик Юпитера и кратер Ганимеда: фото «Юноны»

Такой крупнейшую планету Солнечной системы вы еще не видели.

Зонд NASA «Юнона» прислал на Землю изображения огромного кратера на Ганимеде, а также фотографию Юпитера в виде полумесяца, которую космический корабль сделал во время погружений в насыщенную радиацией среду газового гиганта, сообщают сотрудники миссии «Юнона».

«Если бы вы могли прокатиться вместе с космическим кораблем «Юнона», когда он подобрался к Юпитеру во время одного из его обычных сближений с гигантской планетой, вы бы увидели поразительную картину, подобную этой», – пишут исследователи.

Изображение Юпитера было обработано астрономом Кевином Гиллом, который использовал необработанные данные с инструмента JunoCam, в том числе семь снимков, сделанных во время 39-го близкого прохождения Юпитера «Юноной» 12 января.

В NASA отметили, что подобный вид Юпитера невозможно заснять с Земли даже в телескоп, потому что Юпитер нам виден только при полном солнечном освещении.

Кратер Китту на Ганимеде Фото: NASA

Изображение Ганимеда (вверху) было получено в июне 2021 года, когда Юнона пролетела всего в 1046 километрах над поверхностью юпитерианского спутника. Гражданский ученый Томас Томопулос создал это изображение с улучшенными цветами, используя данные с камеры JunoCam.

На изображении показан большой кратер Китту, который составляет примерно 15 километров в поперечнике.

«Большинство кратеров Ганимеда имеют яркие «лучи», исходящие из центра, но около одного процента кратеров окружены темными лучами. Ученые считают, что такие «лучи» были вызваны загрязнением от ударного астероида.

С течением времени такие лучи остаются темными, потому что они немного теплее, чем окружающая среда. Поэтому лед отгоняется и конденсируется на ближайшей более холодной и светлой местности», – пишут сотрудники миссии.

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Летом прошлого года сотрудники миссии «Юнона» поделились анимацией, на которой был показан облет зондом Ганимеда и Юпитера. «Юноне» требуется всего 14 часов 50 минут, чтобы преодолеть 1,18 миллиона километров между Ганимедом и Юпитером, а зритель переносится на расстояние всего 3400 километров над впечатляющими вершинами облаков газового гиганта.

Автоматическая межпланетная станция «Юнона» была запущена 5 августа 2011 года для исследования Юпитера и его спутников. Выход аппарата на полярную орбиту газового гиганта произошел 5 июля 2016 года.