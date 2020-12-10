Зачем китайский взлетный модуль решили разбить об Луну?
Взлетный модуль китайской лунной миссии «Чанъэ-5» 7 декабря был разбит о поверхность Луны. Столкновение произошло в точке 0 градусов долготы и 30 градусов южной широты. Указанные координаты предполагают падение модуля в точке между древними кратерами Региомонтан и Вальтер в южном высокогорном регионе.
Модуль был ключевым компонентом сложной 23-дневной миссии «Чанъэ-5» по сбору лунных образцов и их доставке на Землю. Его задачей была доставка двух килограммов пород с поверхности Луны на окололунную орбиту, где 6 декабря он состыковался со служебным модулем миссии. После перегрузки реголита на борт служебного модуля взлетный отделился от него и отправился прочь.
Несмотря на то, что у взлетного модуля оставался запас топлива, специалисты миссии решили не продлевать срок его работы и вечером 7 декабря отправили на борт модуля команды для управляемого сведения с орбиты. В 23:30 по Всемирному координированному времени модуль столкнулся с поверхностью Луны.
Удар произошел в неосвещенной части Луны. Лунный разведывательный орбитальный аппарат NASA, который ранее сделал снимки посадочного модуля «Чанъэ-5» через несколько часов после приземления, пока не зафиксировал место падения.
More stunning visuals from Chang'e-5. The ascent vehicle has separated from the orbiter. This followed yesterday's first ever automated rendezvous and docking in lunar orbit and transfer of the lunar samples to the reentry capsule. Source: https://t.co/eox8MILUnO pic.twitter.com/zywv1JpF4l— Andrew Jones (@AJ_FI) December 6, 2020
Как сообщили в Китайском национальном космическом управлении, взлетный модуль был уничтожен, чтобы он не стал космическим мусором, засоряющим околоземное пространство. Такой мусор может препятствовать реализации будущих миссий по изучению Луны.
Ожидается, что 12 декабря служебный модуль отправится к Земле и, оказавшись на расстоянии примерно 5 тысяч километров от планеты, сбросит капсулу с грунтом, которая 16 декабря приземлится в одном из районов Внутренней Монголии.
«Чанъэ-5» — пятая беспилотная миссия в китайской лунной программ. Благодаря ей Китай стал третьей в мире страной, добывшей пробу лунного грунта для последующей доставки на Землю.