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Космос

Зачем китайский взлетный модуль решили разбить об Луну?

10 декабря 2020
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Взлетный аппарат «Чанъэ-5» приближается к орбитальному аппарату
Фото: CNSA
В Китайском национальном космическом управлении решили уничтожить выполнивший свою работу лунный модуль необычным способом.

Взлетный модуль китайской лунной миссии «Чанъэ-5» 7 декабря был разбит о поверхность Луны. Столкновение произошло в точке 0 градусов долготы и 30 градусов южной широты. Указанные координаты предполагают падение модуля в точке между древними кратерами Региомонтан и Вальтер в южном высокогорном регионе.

Модуль был ключевым компонентом сложной 23-дневной миссии «Чанъэ-5» по сбору лунных образцов и их доставке на Землю. Его задачей была доставка двух килограммов пород с поверхности Луны на окололунную орбиту, где 6 декабря он состыковался со служебным модулем миссии. После перегрузки реголита на борт служебного модуля взлетный отделился от него и отправился прочь.

Несмотря на то, что у взлетного модуля оставался запас топлива, специалисты миссии решили не продлевать срок его работы и вечером 7 декабря отправили на борт модуля команды для управляемого сведения с орбиты. В 23:30 по Всемирному координированному времени модуль столкнулся с поверхностью Луны.

Удар произошел в неосвещенной части Луны. Лунный разведывательный орбитальный аппарат NASA, который ранее сделал снимки посадочного модуля «Чанъэ-5» через несколько часов после приземления, пока не зафиксировал место падения. 

Как сообщили в Китайском национальном космическом управлении, взлетный модуль был уничтожен, чтобы он не стал космическим мусором, засоряющим околоземное пространство. Такой мусор может препятствовать реализации будущих миссий по изучению Луны. 

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Ожидается, что 12 декабря служебный модуль отправится к Земле и, оказавшись на расстоянии примерно 5 тысяч километров от планеты, сбросит капсулу с грунтом, которая 16 декабря приземлится в одном из районов Внутренней Монголии.

«Чанъэ-5» — пятая беспилотная миссия в китайской лунной программ. Благодаря ей Китай стал третьей в мире страной, добывшей пробу лунного грунта для последующей доставки на Землю.

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