Зачем китайский взлетный модуль решили разбить об Луну?

Взлетный модуль китайской лунной миссии «Чанъэ-5» 7 декабря был разбит о поверхность Луны. Столкновение произошло в точке 0 градусов долготы и 30 градусов южной широты. Указанные координаты предполагают падение модуля в точке между древними кратерами Региомонтан и Вальтер в южном высокогорном регионе.

Модуль был ключевым компонентом сложной 23-дневной миссии «Чанъэ-5» по сбору лунных образцов и их доставке на Землю. Его задачей была доставка двух килограммов пород с поверхности Луны на окололунную орбиту, где 6 декабря он состыковался со служебным модулем миссии. После перегрузки реголита на борт служебного модуля взлетный отделился от него и отправился прочь.

Несмотря на то, что у взлетного модуля оставался запас топлива, специалисты миссии решили не продлевать срок его работы и вечером 7 декабря отправили на борт модуля команды для управляемого сведения с орбиты. В 23:30 по Всемирному координированному времени модуль столкнулся с поверхностью Луны.

Удар произошел в неосвещенной части Луны. Лунный разведывательный орбитальный аппарат NASA, который ранее сделал снимки посадочного модуля «Чанъэ-5» через несколько часов после приземления, пока не зафиксировал место падения.