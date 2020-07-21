Зачем ученый NASA вырастил редис в суровых условиях?

Ученый NASA Макс Коулман и 12 его коллег провели более года в попытках смоделировать на Земле лунную поверхностную почву, или реголит. Их работу прервала пандемия коронавируса, но Коулман без дела сидеть не стал.

Он задался целью выяснить, смогут ли астронавты вырастить себе еду на лунной поверхности, как это сделал персонаж Мэтта Дэймона в фильме «Марсианин».

Коулман решил вырастить у себя на кухне какую-нибудь культуру, предоставив растению самые минимальные условия для выживания. В качестве подопытного растения был выбран редис. Ученый объяснил свой выбор тем, что эта культура уже зарекомендовала себя в условиях Международной космической станции, а семена редиса прорастают очень быстро.

Скорость роста растения очень важна в лунных условиях, поскольку у астронавтов будет только 14 земных суток подряд с солнечным светом, за которыми последуют 14 суток лунной ночи.