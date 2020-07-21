Зачем ученый NASA вырастил редис в суровых условиях?

Ученый NASA Макс Коулман и 12 его коллег провели более года в попытках смоделировать на Земле лунную поверхностную почву, или реголит. Их работу прервала пандемия коронавируса, но Коулман без дела сидеть не стал.
Он задался целью выяснить, смогут ли астронавты вырастить себе еду на лунной поверхности, как это сделал персонаж Мэтта Дэймона в фильме «Марсианин».
Коулман решил вырастить у себя на кухне какую-нибудь культуру, предоставив растению самые минимальные условия для выживания. В качестве подопытного растения был выбран редис. Ученый объяснил свой выбор тем, что эта культура уже зарекомендовала себя в условиях Международной космической станции, а семена редиса прорастают очень быстро.
Скорость роста растения очень важна в лунных условиях, поскольку у астронавтов будет только 14 земных суток подряд с солнечным светом, за которыми последуют 14 суток лунной ночи.
Radishes on the Moon? @NASA scientist Max Coleman - with virtual help from his research team - toils in his kitchen to simulate lunar soil using desert sand in order to germinate radish seeds. His results could help future astronauts: https://t.co/lbUlRrlsAC pic.twitter.com/2wNYSxERNr— NASA JPL (@NASAJPL) July 18, 2020
Коулман заказал на дом семена редиса, а в качестве почвы выбрал обыкновенный пустынный песок, который по своим питательным свойствам близок к лунному реголиту. Некоторым семенам он добавил небольшое количество питательных веществ, а другие остались без питательных веществ вовсе.
Ученый отметил интересный нюанс в своем исследовании. В различные секции с семенами он добавлял разное количество воды, и в результате редис в секции с наименьшим количеством воды пророс быстрее и лучше остальных.
Коулман объясняет, что будущим астронавтам важно использовать то, что есть, а не «брать как можно больше всего с собой».
В NASA также работают над потенциальным экспериментом, в ходе которого на лунную поверхность будет доставлена камера с реголитом и семенами редиса. В нее будут добавлены вода и воздух, в надежде, что семена дадут плоды.
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