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Космос

Зачем ученый NASA вырастил редис в суровых условиях?

National Geographic Россия
21 июля 2020
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Фото: NASA
Эта культура имеет большой потенциал для выращивания на поверхности земного спутника.

Ученый NASA Макс Коулман и 12 его коллег провели более года в попытках смоделировать на Земле лунную поверхностную почву, или реголит. Их работу прервала пандемия коронавируса, но Коулман без дела сидеть не стал. 

Он задался целью выяснить, смогут ли астронавты вырастить себе еду на лунной поверхности, как это сделал персонаж Мэтта Дэймона в фильме «Марсианин». 

Коулман решил вырастить у себя на кухне какую-нибудь культуру, предоставив растению самые минимальные условия для выживания. В качестве подопытного растения был выбран редис. Ученый объяснил свой выбор тем, что эта культура уже зарекомендовала себя в условиях Международной космической станции, а семена редиса прорастают очень быстро. 

Скорость роста растения очень важна в лунных условиях, поскольку у астронавтов будет только 14 земных суток подряд с солнечным светом, за которыми последуют 14 суток лунной ночи. 

Коулман заказал на дом семена редиса, а в качестве почвы выбрал обыкновенный пустынный песок, который по своим питательным свойствам близок к лунному реголиту. Некоторым семенам он добавил небольшое количество питательных веществ, а другие остались без питательных веществ вовсе. 

«Мы пытаемся показать, что астронавты могут выращивать пищу на Луне при помощи садоводства. Мы хотим сделать один крошечный шаг в этом направлении, чтобы показать, что лунная почва содержит компоненты, которые могут быть использованы в качестве питательных веществ для растений, позволяя им вырабатывать хлорофилл и выращивать клеточные стенки», — Макс Коулман.

Ученый отметил интересный нюанс в своем исследовании. В различные секции с семенами он добавлял разное количество воды, и в результате редис в секции с наименьшим количеством воды пророс быстрее и лучше остальных.

Коулман объясняет, что будущим астронавтам важно использовать то, что есть, а не «брать как можно больше всего с собой».

В NASA также работают над потенциальным экспериментом, в ходе которого на лунную поверхность будет доставлена камера с реголитом и семенами редиса. В нее будут добавлены вода и воздух, в надежде, что семена дадут плоды.

Почитайте об исследовании ученого, который постарался выяснить, сколько людей необходимо для колонизации Марса. 

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