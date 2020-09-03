«Загадка дыры»: что случится, если утечку на МКС так и не найдут

Центр управления полетами NASA впервые заметил утечку воздуха с МКС в сентябре прошлого года, однако почти год ничего не предпринималось, поскольку утечка не была серьезной. Однако недавно технические специалисты обнаружили увеличение и без того повышенной скорости утечки. Поэтому 20 августа астронавт NASA Крис Кэссиди и космонавты Роскосмоса Анатолий Иванишин и Иван Вагнер были направлены в модуль «Звезда», а Центр управления начал поиск утечки.
Представитель NASA Дэниел Хуот заявил, что поиск «занимает больше времени, чем ожидалось», а технические группы все еще изучают данные, собранные экипажем. По словам Хуота, сейчас они исключили большинство модулей станции и должны завершить проверку в ближайшие дни. Если после этого специалисты так и не смогут определить источник утечки, им потребуется новый план действий, хотя пока в NASA уверяют, что ничего серьезного не происходит.
Обычно небольшое количество воздуха, которое теряет космическая станция, можно заменить запуском больших резервуаров с высоким давлением, заполненных азотом и кислородом, во время миссий по пополнению запасов. Но такие резервуары не смогут достаточно быстро заменить воздух, если эта утечка станет серьезной. Какие сценарии дальнейших событий тогда возможны?
В случае аварии на космической станции члены экипажа смогут вернуться на Землю, используя пристыкованный к МКС космический корабль «Союз МС-16».
При этом, даже если конкретное место утечки не будет найдено, будет определен модуль, откуда происходит утечка. Поэтому в менее экстремальном сценарии экипаж может отключить протекающий модуль и изолировать его.
При любых сценариях жизни экипажа и работоспособности МКС ничего не угрожает.
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