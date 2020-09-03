«Загадка дыры»: что случится, если утечку на МКС так и не найдут

Обычно небольшое количество воздуха, которое теряет космическая станция, можно заменить запуском больших резервуаров с высоким давлением, заполненных азотом и кислородом, во время миссий по пополнению запасов. Но такие резервуары не смогут достаточно быстро заменить воздух, если эта утечка станет серьезной. Какие сценарии дальнейших событий тогда возможны?

В случае аварии на космической станции члены экипажа смогут вернуться на Землю, используя пристыкованный к МКС космический корабль «Союз МС-16».

При этом, даже если конкретное место утечки не будет найдено, будет определен модуль, откуда происходит утечка. Поэтому в менее экстремальном сценарии экипаж может отключить протекающий модуль и изолировать его.

При любых сценариях жизни экипажа и работоспособности МКС ничего не угрожает.

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