Загадка источника высокой температуры на Рюгу: японцы ищут ответ

Ученые из Японского агентства аэрокосмических исследований (JAXA) провели предварительные исследования 5,4 грамма грунта, который космический корабль «Хаябуса-2» привез в декабре с астероида Рюгу, находящегося примерно в 300 миллионов километров от Земли.

Около трех граммов черных гранул были собраны с поверхности Рюгу, когда «Хаябуса-2» приземлился на астероид в апреле 2019 года. Еще около двух граммов представляют собой более крупные фрагменты диаметром до сантиметра. Они были получены, когда космический аппарат приземлился на астероид во второй раз три месяца спустя. Образцы были извлечены из-под поверхности после того, как «Хаябуса-2» образовал на Рюгу небольшой искусственный кратер.

Основываясь на анализе данных, переданных космическим аппаратом с помощью спектрофотометра в ближнем инфракрасном диапазоне, ученые JAXA обнаружили, что астероид подвергался воздействию чрезвычайно высоких температур как на поверхности, так и под ней, возможно, из-за внутреннего источника тепла или столкновений с другими телами, но не из-за тепла от Солнца.

Кохей Китазато, планетолог из Университета Айзу, работающий с JAXA, рассказал, что его команда обнаружила признаки тепла, превышающего 300 градусов по Цельсию как на поверхности астероида, так и под ней.