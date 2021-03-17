Загадка Оумаумуа: ученые выяснили происхождение первого межзвездного объекта в Солнечной системе

В 2017 году с помощью астрономической обсерватории Pan-STARRS на Гавайях был обнаружен первый межзвездный объект, прибывший в Солнечную систему из-за ее пределов. Он был назван Оумуамуа, что на гавайском означает «разведчик» или «посланник». Объект был похож на комету, но с особенностями, которые были достаточно странными, чтобы бросить вызов классификации.

Два астрофизика из Университета штата Аризона, Стивен Деш и Алан Джексон, решили объяснить странные особенности Оумуамуа. Они определили, что объект, который поначалу чуть было не посчитали инопланетным кораблем, скорее всего является прибывшей из другой звездной системы частью планеты, похожей на наш Плутон.