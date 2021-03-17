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Космос

Загадка Оумаумуа: ученые выяснили происхождение первого межзвездного объекта в Солнечной системе

National Geographic Россия
17 марта 2021
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Оумуамуа в представлении художника
Фото: William Hartmann
По версии ученых, Оумуамуа похожа на комету, но имеет ряд заметных отличий.

В 2017 году с помощью астрономической обсерватории Pan-STARRS на Гавайях был обнаружен первый межзвездный объект, прибывший в Солнечную систему из-за ее пределов. Он был назван Оумуамуа, что на гавайском означает «разведчик» или «посланник». Объект был похож на комету, но с особенностями, которые были достаточно странными, чтобы бросить вызов классификации.

Два астрофизика из Университета штата Аризона, Стивен Деш и Алан Джексон, решили объяснить странные особенности Оумуамуа. Они определили, что объект, который поначалу чуть было не посчитали инопланетным кораблем, скорее всего является прибывшей из другой звездной системы частью планеты, похожей на наш Плутон. 

«Во многих отношениях Оумуамуа напоминала комету, но во всем остальном она была достаточно своеобразной, чтобы спекуляции о ее таинственной природе максимально распространились», — Стивен Деш.

Из наблюдений за объектом Деш и Джексон определили несколько характеристик, которые отличались от того, что можно было бы ожидать от кометы.

Исследователи выяснили, что Оумуамуа вошла в Солнечную систему со скоростью немного меньшей, чем можно было ожидать от обычного астероида или кометы. Форма объекта оказалась более плоской, чем у любого другого известного объекта Солнечной системы. Наконец, у таинственного объекта не нашли следов выходящего газа, который обычно образует хвост у комет. В целом Оумаумуа смахивает на комету, но не походит ни на одну из таковых, которые когда-либо наблюдались в Солнечной системе.

После Деш и Джексон выдвинули гипотезу, что объект является куском льда, и рассчитали, как быстро лед в его составе будет сублимироваться (переходя из твердого состояния в газ), когда Оумуамуа пройдет мимо Солнца.

Ученые обнаружили на объекте следы твердого азота, а поскольку твердый азотный лед можно увидеть на поверхности Плутона, вполне возможно, что кометоподобный объект может быть сделан из того же материала.

«Мы знали, что пришли к правильной идее, когда завершили расчет того, какое альбедо заставит движение Оумуамуа совпадать с наблюдениями. Эта величина оказалась такой же, которую мы наблюдаем на поверхности Плутона или на спутнике Нептуна Тритоне – тел, покрытых азотным льдом», — Алан Джексон.

По версии исследователей, Оумуамуа в свое время откололась от поверхности одной из таких планет и была выброшена из родительской системы. То, что путешествующий сквозь космос объект сделан из замороженного азота, также объясняет его необычную форму. По мере испарения внешних слоев азотного льда форма тела становилась все более плоской – совсем как кусок мыла уменьшается по мере использования. 

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