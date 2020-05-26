Поиск
x
National Geographic №198, март 2020
National Geographic Traveler №73, февраль – март 2020
Но есть и хорошие новости!
Космос

Как галактики таранят друг друга, оставляя гигантские дыры: видео

Михаил Сысоев
26 мая 2020
R5519
Найдены свидетельства раннего межгалактического столкновения.

В 20-х годах ХХ века один из влиятельнейших астрономов столетия Эдвин Хаббл предложил разделить все галактики на три основных типа. Самый многочисленный тип составляют спиральные галактики. Их в известной нам Вселенной больше половины, в том числе к ним относится и наш Млечный Путь.

Около 15 процентов составляют эллиптические галактики. Они характеризуются равномерной яркостью, постепенно убывающей от центра к краю. Третий тип — неправильные галактики — не обладают какой-либо характерной структурой.

Последовательность Хаббла по-прежнему актуальна, но со времени его жизни астрономы обнаружили галактики, которые невозможно включить, в предложенную им классификацию. Такие объекты получили название пекулярные галактики, и к ним относятся галактики в форме кольца — довольно редкие и загадочные объекты.

Изображение одной из таких галактик — R5519 — получила международная группа ученых, объединив спектроскопические данные, собранные в обсерватории Кека на Гавайях, и снимки космического телескопа «Хаббл». Этот объект находится на расстоянии 10,8 млрд световых лет от земли и напоминает гигантский пончик. Масса R5519 сопоставима с массой Млечного пути, а диаметр «дыры» в ее центре составляет 2 миллиарда астрономических единиц.

«Это очень любопытный объект, которого мы никогда раньше не видели. Он производит звезды со скоростью в пятьдесят раз превышающей скорость звездообразования в Млечном Пути. Большая часть этой активности приходится на галактическое кольцо. Так что, это настоящее кольцо огня», — Тианьтиань Юань, ведущий автор исследования.

Авторы работы предполагают, что необычная форма галактики вызвана столкновением с другой галактикой. На этапе ранней Вселенной R5519 имела форму диска, пока меньшая галактика не «пробила» ее центр. Гравитационные эффекты столкновения привели к ряби звезд, оставив центр в основном пустым. Обнаруженная рядом с R5519 небольшая галактика подтверждает эту гипотезу.

Это делает R5519 чрезвычайно редким объектом. Большинство кольцевых галактик приобретают свою структуру благодаря внутренним процессам, когда внутрення «полоса» звезд и материала становится нестабильными и «расчищают» центральную область. Но кольцевые галактики, образовавшиеся в результате межгалактического столкновения, встречаются в тысячу раз реже.

«В случае этой кольцевой галактики мы оглядываемся на раннюю вселенную на 11 миллиардов лет, во времена, когда тонкие диски только образовывались. Для сравнения, тонкий диск нашего Млечного Пути начал собираться только около девяти миллиардов лет назад. Это открытие свидетельствует о том, что сборка диска в спиральных галактиках происходила в течение более длительного периода, чем считалось ранее», — Кеннет Фриман, соавтор исследования.

Это не единственное недавнее исследование, которое поднимает вопросы о том, как возникали ранние галактические структуры. Ранее на этой неделе астрономы обнаружили галактику возрастом 12,3 миллиардов лет, имеющую форму диска, что на 4,5 миллиарда лет раньше, чем предполагалось для таких процессов.

Взгляните, как Очень Большой Телескоп засек признаки рождения планеты.

рекомендации
Instagram

У нас очень красивый Инстаграм – подписывайтесь!

комар

Как стать невидимым для комаров

Планета Земля

Всероссийское голосование #ЯБерегуПланету