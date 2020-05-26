Как галактики таранят друг друга, оставляя гигантские дыры: видео

В 20-х годах ХХ века один из влиятельнейших астрономов столетия Эдвин Хаббл предложил разделить все галактики на три основных типа. Самый многочисленный тип составляют спиральные галактики. Их в известной нам Вселенной больше половины, в том числе к ним относится и наш Млечный Путь.
Около 15 процентов составляют эллиптические галактики. Они характеризуются равномерной яркостью, постепенно убывающей от центра к краю. Третий тип — неправильные галактики — не обладают какой-либо характерной структурой.
Последовательность Хаббла по-прежнему актуальна, но со времени его жизни астрономы обнаружили галактики, которые невозможно включить, в предложенную им классификацию. Такие объекты получили название пекулярные галактики, и к ним относятся галактики в форме кольца — довольно редкие и загадочные объекты.
Изображение одной из таких галактик — R5519 — получила международная группа ученых, объединив спектроскопические данные, собранные в обсерватории Кека на Гавайях, и снимки космического телескопа «Хаббл». Этот объект находится на расстоянии 10,8 млрд световых лет от земли и напоминает гигантский пончик. Масса R5519 сопоставима с массой Млечного пути, а диаметр «дыры» в ее центре составляет 2 миллиарда астрономических единиц.
Авторы работы предполагают, что необычная форма галактики вызвана столкновением с другой галактикой. На этапе ранней Вселенной R5519 имела форму диска, пока меньшая галактика не «пробила» ее центр. Гравитационные эффекты столкновения привели к ряби звезд, оставив центр в основном пустым. Обнаруженная рядом с R5519 небольшая галактика подтверждает эту гипотезу.
Это делает R5519 чрезвычайно редким объектом. Большинство кольцевых галактик приобретают свою структуру благодаря внутренним процессам, когда внутрення «полоса» звезд и материала становится нестабильными и «расчищают» центральную область. Но кольцевые галактики, образовавшиеся в результате межгалактического столкновения, встречаются в тысячу раз реже.
Это не единственное недавнее исследование, которое поднимает вопросы о том, как возникали ранние галактические структуры. Ранее на этой неделе астрономы обнаружили галактику возрастом 12,3 миллиардов лет, имеющую форму диска, что на 4,5 миллиарда лет раньше, чем предполагалось для таких процессов.
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