Как галактики таранят друг друга, оставляя гигантские дыры: видео

В 20-х годах ХХ века один из влиятельнейших астрономов столетия Эдвин Хаббл предложил разделить все галактики на три основных типа. Самый многочисленный тип составляют спиральные галактики. Их в известной нам Вселенной больше половины, в том числе к ним относится и наш Млечный Путь.

Около 15 процентов составляют эллиптические галактики. Они характеризуются равномерной яркостью, постепенно убывающей от центра к краю. Третий тип — неправильные галактики — не обладают какой-либо характерной структурой.

Последовательность Хаббла по-прежнему актуальна, но со времени его жизни астрономы обнаружили галактики, которые невозможно включить, в предложенную им классификацию. Такие объекты получили название пекулярные галактики, и к ним относятся галактики в форме кольца — довольно редкие и загадочные объекты.

Изображение одной из таких галактик — R5519 — получила международная группа ученых, объединив спектроскопические данные, собранные в обсерватории Кека на Гавайях, и снимки космического телескопа «Хаббл». Этот объект находится на расстоянии 10,8 млрд световых лет от земли и напоминает гигантский пончик. Масса R5519 сопоставима с массой Млечного пути, а диаметр «дыры» в ее центре составляет 2 миллиарда астрономических единиц.