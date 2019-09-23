Космическая станция «Юнона» (Juno) 12 сентября во время 22-го сближения станции с Юпитером сделала снимки черного пятна на его поверхности. Пятном оказалась тень от спутника планеты – Ио, который проходил по орбите между Юпитером и Солнцем.

По размерам Ио сопоставим с Луной. Но поскольку Юпитер гораздо больше Земли, то во время такого затмения тень от Ио не закрывает планету полностью, а оставляет на ней тень в виде круглого черного пятна.

Автоматическая межпланетная станция NASA «Юнона» отправилась к Юпитеру 5 августа 2011 года. Аппарат вышел на орбиту планеты в августе 2016 года. 27 августа «Юнона» успешно завершила 36 оборотов вокруг Юпитера и подошла к планете-гиганту на рекордно близкое расстояние, пройдя всего в 4200 километрах над кромкой облаков.