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Космос

Загадочное черное пятно на Юпитере оказалось гигантской тенью от Ио

23 сентября 2019
Затмение на Юпитере
Фото: NASA/JPL-Caltech/SwRI/MSSS/Kevin M.Gill
Затмение на Юпитере
Фото: NASA/JPL-Caltech/SwRI/MSSS/Björn Jónsson
Затмение на Юпитере
Фото: NASA/SwRI/MSSS/Tanya Oleksuik
Показываем несколько очень эффектных фото, которые поначалу сбили с толку астрономов

Космическая станция «Юнона» (Juno) 12 сентября во время 22-го сближения станции с Юпитером сделала снимки черного пятна на его поверхности. Пятном оказалась тень от спутника планеты – Ио, который проходил по орбите между Юпитером и Солнцем.

По размерам Ио сопоставим с Луной. Но поскольку Юпитер гораздо больше Земли, то во время такого затмения тень от Ио не закрывает планету полностью, а оставляет на ней тень в виде круглого черного пятна.

Автоматическая межпланетная станция NASA «Юнона» отправилась к Юпитеру 5 августа 2011 года. Аппарат вышел на орбиту планеты в августе 2016 года. 27 августа «Юнона» успешно завершила 36 оборотов вокруг Юпитера и подошла к планете-гиганту на рекордно близкое расстояние, пройдя всего в 4200 километрах над кромкой облаков.

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