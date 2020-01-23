Загадочное затухание Бетельгейзе – звезды, которая может затмить Луну

Бетельгейзе — вторая по яркости звезда в созвездии Ориона. До недавнего времени она входила в десятку самых ярких на небе, но с сентября 2019 года начала стремительно тускнеть. По оценкам экспертов, Бетельгейзе потеряла почти 25% яркости, опустившись на 21-е место, а ее температура упала на 100 градусов. Ученые пока не могут точно определить, почему это происходит.

Якрость Бетельгейзе циклично меняется. Один из циклов длится 420 дней, другой — от пяти или шести лет, третий составляет около 100-180 дней. Большинство циклов предсказуемы, но нынешнее потемнение не вписывается в эти общие правила.

Около 40 лет назад астрономы из Университета Вилланова начали систематические фотометрические измерения яркости Бетельгейзе. Данные фотометрии за последние 25 лет являются наиболее полными, и согласно этим данным, сегодня звезда является тусклой, как никогда. У ученых есть несколько версий происходящего, но пока ни одна не подтверждена с достаточной степенью достоверности.