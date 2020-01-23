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Космос

Загадочное затухание Бетельгейзе – звезды, которая может затмить Луну

23 января 2020
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Бетельгейзе (слева вверху) в Облаке Ориона
Фото: NASA
Возможно скоро звезда превратится в сверхновую. Но после этого её ждет неминуемый конец.

Бетельгейзе — вторая по яркости звезда в созвездии Ориона. До недавнего времени она входила в десятку самых ярких на небе, но с сентября 2019 года начала стремительно тускнеть. По оценкам экспертов, Бетельгейзе потеряла почти 25% яркости, опустившись на 21-е место, а ее температура упала на 100 градусов. Ученые пока не могут точно определить, почему это происходит.

Якрость Бетельгейзе циклично меняется. Один из циклов длится 420 дней, другой — от пяти или шести лет, третий составляет около 100-180 дней. Большинство циклов предсказуемы, но нынешнее потемнение не вписывается в эти общие правила.

Около 40 лет назад астрономы из Университета Вилланова начали систематические фотометрические измерения яркости Бетельгейзе. Данные фотометрии за последние 25 лет являются наиболее полными, и согласно этим данным, сегодня звезда является тусклой, как никогда. У ученых есть несколько версий происходящего, но пока ни одна не подтверждена с достаточной степенью достоверности.

График изменения светимости Бетельгейзе
Изменение светимости Бетельгейзе с января 2018 года

Как и все звезды, Бетельгейзе генерирует тепло в своем ядре посредством синтеза. Тепло передается на поверхность конвекционным способом. Потоки, которые переносят тепло, называются конвективными ячейками, и именно их можно увидеть на поверхности в виде темных пятен.

Когда звезда вращается, эти ячейки вращаются внутри и вне поля зрения, что способствует наблюдаемой изменчивости Бетельгейзе. Конвективные ячейки могут быть массивными, тем более на поверхности такой огромной звезды, как Бетельгейзе.

Бетельгейзе
ALMA (ESO/NAOJ/NRAO)/E. O’Gorman/P. Kervella Бетельгейзе, снятая с помощью комплекса радиотелескопов ALMA (2017)

В 2013 году ученые сообщили об обнаружении конвективных ячеек на Солнце, и они наблюдались месяцами. Возможно, нечто подобное может происходить с Бетельгейзе.

Также этот эпизод затемнения может быть связан не с самой звездой, а с облаками газа и пыли, скрывающими ее видимый свет. Бетельгейзе является красным сверхгигантом, со временем звезда сжигает больше топлива и теряет массу. По мере потери массы, ее гравитационное воздействие на внешних краях ослабевает, и газовые облака вырываются наружу. Не исключено, что затемнение связано именно с такими событиями.

Бетельгейзе находится на последнем этапе своей эволюции. Считается, что в ближайшие 100 000 лет звезда превратится в сверхновую. Когда это произойдет, Бетельгейзе станет третьим по яркости объектом на небе после Солнца и полной Луны. По некоторым оценкам, Бетельгейзе может даже превзойти Луну по светимости. Примерно через три года после взрыва, ее яркость снизится до нынешних показателей, а через шесть лет Бетельгейзе исчезнет.

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