Загадочные быстрые радиовсплески из глубокого космоса повторяются с цикличностью в 157 дней

FRB — одна из самых увлекательных загадок космоса. Это чрезвычайно мощные радиосигналы из дальнего космоса, галактик, находящихся на расстоянии миллионов световых лет от Земли. Некоторые из них излучают больше энергии чем 500 миллионов Солнц. Но при этом, они длятся доли секунды, и большинство из них не повторяются, что делает их очень сложными для прогнозирования, отслеживания и, следовательно, понимания, хотя ученые и продвинулись в отслеживании таких одноразовых всплесков.

Картина частично изменилась после того, как FRB 121102, первоначально обнаруженный с помощью радиотелескопа Аресибо 2 ноября 2012 года, был замечен повторно в 2016 году. Ранее в этом году ученые обнаружили определенную цикличность у источника под названием FRB 180916. В течение четырех дней он мог вспыхивать один или два раза в час, а затем затихал на 12 дней. В целом его цикл составлял 392 часа.

Исследователи отмечают, что если эти два источника похожи, и их периодичность связана с орбитальным движением, то этот диапазон можно сравнить с известными объектами, что позволит сузить поиск причины FRB.