Загадочные быстрые радиовсплески из глубокого космоса повторяются с цикличностью в 157 дней

Астрономы обсерватории Джодрелл-Банк в Великобритании обнаружили источник быстрых радиовсплесков (FRB), который испускает повторяющиеся импульсы с определенной регулярностью.
FRB 121102 является самым активным из обнаруженных быстрых радиовсплесков с момента его обнаружения в 2012 году. Ранее исследователи полагали, что в частоте радиовсплесков нет никакой закономерности, однако теперь астрономы выяснили, что это не так. Согласно новому исследованию FRB 121102 демонстрирует многократные всплески в течение периода около 90 дней, а затем затишья в течение около 67 дней. Затем весь этот 157-дневный цикл повторяется снова. Если этот анализ верен, источник должен был войти в новый цикл активности 2 июня.
Авторы работы указывают, что это потрясающее открытие, которое может помочь исключить возможные причины этих таинственных сигналов. Но, в то же время, это очень аккуратная демонстрация того, насколько странными и трудными для идентификации являются эти сигналы.
FRB — одна из самых увлекательных загадок космоса. Это чрезвычайно мощные радиосигналы из дальнего космоса, галактик, находящихся на расстоянии миллионов световых лет от Земли. Некоторые из них излучают больше энергии чем 500 миллионов Солнц. Но при этом, они длятся доли секунды, и большинство из них не повторяются, что делает их очень сложными для прогнозирования, отслеживания и, следовательно, понимания, хотя ученые и продвинулись в отслеживании таких одноразовых всплесков.
Картина частично изменилась после того, как FRB 121102, первоначально обнаруженный с помощью радиотелескопа Аресибо 2 ноября 2012 года, был замечен повторно в 2016 году. Ранее в этом году ученые обнаружили определенную цикличность у источника под названием FRB 180916. В течение четырех дней он мог вспыхивать один или два раза в час, а затем затихал на 12 дней. В целом его цикл составлял 392 часа.
Исследователи отмечают, что если эти два источника похожи, и их периодичность связана с орбитальным движением, то этот диапазон можно сравнить с известными объектами, что позволит сузить поиск причины FRB.
До сих пор возможные объяснения этим мощным сигналам включали нейтронные звезды, черные дыры, пульсары со звездами-компаньонами, взрывающиеся пульсары, магнитары и даже инопланетян.
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