Загадочные радиовсплески из дальнего космоса повторяются точно по расписанию

Ранее в этом году астрономы объявили о поразительном открытии. Быстрый радиовсплеск под названием FRB 121102 повторялся с периодичностью в 157 дней. При этом FRB 121102 демонстрирует многократные всплески в течение периода около 90 дней, а затем затишья в течение около 67 дней.

Однако, несмотря на выявленную закономерность, не было никакой гарантии, что этот цикл продолжится. Но это случилось в очередной раз. 17 августа команда под руководством Пей Ванга из Национальной астрономической обсерватории Китая обнаружила с помощью FAST (Five hundred meter Aperture Spherical Telescope) — самого большого телескопа в мире с заполненной апертурой — 12 всплесков от FRB 121102, что говорит о том, что источник снова находится в активной фазе.

Согласно расчетам команды Вана, активная фаза должна закончиться в период с 31 августа по 9 сентября 2020 года. Если FRB 121102 продолжит проявлять активность после этих дат, это может означать, что периодичность либо высчитана неправильно, либо она каким-то образом изменилась.