Загадочные радиовсплески из дальнего космоса повторяются точно по расписанию

Ранее в этом году астрономы объявили о поразительном открытии. Быстрый радиовсплеск под названием FRB 121102 повторялся с периодичностью в 157 дней. При этом FRB 121102 демонстрирует многократные всплески в течение периода около 90 дней, а затем затишья в течение около 67 дней.
Однако, несмотря на выявленную закономерность, не было никакой гарантии, что этот цикл продолжится. Но это случилось в очередной раз. 17 августа команда под руководством Пей Ванга из Национальной астрономической обсерватории Китая обнаружила с помощью FAST (Five hundred meter Aperture Spherical Telescope) — самого большого телескопа в мире с заполненной апертурой — 12 всплесков от FRB 121102, что говорит о том, что источник снова находится в активной фазе.
Согласно расчетам команды Вана, активная фаза должна закончиться в период с 31 августа по 9 сентября 2020 года. Если FRB 121102 продолжит проявлять активность после этих дат, это может означать, что периодичность либо высчитана неправильно, либо она каким-то образом изменилась.
FRB — одна из самых увлекательных загадок космоса. Это чрезвычайно мощные радиосигналы из дальнего космоса, галактик, находящихся на расстоянии миллионов световых лет от Земли. Некоторые из них излучают больше энергии чем 500 миллионов Солнц. Но при этом, они длятся доли секунды, и большинство из них не повторяются, что делает их очень сложными для прогнозирования, отслеживания и, следовательно, понимания, хотя ученые и продвинулись в отслеживании таких одноразовых всплесков.
До сих пор возможные объяснения этим мощным сигналам включали нейтронные звезды, черные дыры, пульсары со звездами-компаньонами, взрывающиеся пульсары, магнитары и даже инопланетян.